Риз Уизерспун и ее 18-летняя дочь вместе вышли в свет

Компанию актрисе составила ее 18-летняя дочь Ава, в очередной раз поразив всех невероятным сходством со своей знаменитой родительницей. Ава не устает повторять, что она очень гордится своей мамой.Напомним, что у Риз также есть 17-летний сын Дикон, старшие дети были рождены в браке с Райаном Филиппом, и 5-летний сын Теннеси Джеймс от нынешнего мужа актрисы Джеймса Тотта.