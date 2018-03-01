Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Риз Уизерспун и ее 18-летняя дочь вместе вышли в свет

Сегодня, 10:17
На днях состоялся премьерный показ новой картины "Излом времени", который посетила и актриса Риз Уизерспун, причем пришла она не одна.

Риз Уизерспун и ее 18-летняя дочь вместе вышли в свет
Компанию актрисе составила ее 18-летняя дочь Ава, в очередной раз поразив всех невероятным сходством со своей знаменитой родительницей. Ава не устает повторять, что она очень гордится своей мамой.

Риз Уизерспун и ее 18-летняя дочь вместе вышли в свет


Напомним, что у Риз также есть 17-летний сын Дикон, старшие дети были рождены в браке с Райаном Филиппом, и 5-летний сын Теннеси Джеймс от нынешнего мужа актрисы Джеймса Тотта.

Риз Уизерспун и ее 18-летняя дочь вместе вышли в свет

← Ким Кардашьян впервые поделилась фото... Максим Галкин привел в восторг фанато... →

Ключевые слова: Риз Уизерспун

Количество просмотров: 1 963
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Открыто.lv

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Наоми Кэмпбелл удивила сходством со своей мамой
62-летний Роуэн Аткинсон готовится к появлению на свет третьего ребенка
Взрослая дочь Кейт Мосс поразила схожестью с мамой
Дочь Иосифа Пригожина гордится своей дешевой одеждой
Самое популярное за неделю

Ани Лорак рассказала, как относится к критике Популярная певица Ани Лорак является очень популярной в Сети, за ее личной жизнью следит большая армия поклонников.
Анастасия Волочкова попалась на неумелом фотошопе Очень часто балерина Анастасия Волочкова подвергается жесткой критике со стороны пользователей Сети за свои новые снимки.
Максим Галкин привел в восторг фанатов трогательным фото своих детей Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина стали настолько популярны, что у них есть свои поклонники.
Риз Уизерспун и ее 18-летняя дочь вместе вышли в свет На днях состоялся премьерный показ новой картины "Излом времени", который посетила и актриса Риз Уизерспун, причем пришла она не одна.
Ким Кардашьян впервые поделилась фотографией дочери, на котором видно ее лицо В начале этого года у Ким Кардашьян и ее супруга Канье Уэста родилась очаровательная дочка Чикаго, которую выносила суррогатная мама.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.