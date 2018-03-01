Напомним, что у Риз также есть 17-летний сын Дикон, старшие дети были рождены в браке с Райаном Филиппом, и 5-летний сын Теннеси Джеймс от нынешнего мужа актрисы Джеймса Тотта.
Риз Уизерспун и ее 18-летняя дочь вместе вышли в свет
Сегодня, 10:17
На днях состоялся премьерный показ новой картины "Излом времени", который посетила и актриса Риз Уизерспун, причем пришла она не одна.
Компанию актрисе составила ее 18-летняя дочь Ава, в очередной раз поразив всех невероятным сходством со своей знаменитой родительницей. Ава не устает повторять, что она очень гордится своей мамой.
Напомним, что у Риз также есть 17-летний сын Дикон, старшие дети были рождены в браке с Райаном Филиппом, и 5-летний сын Теннеси Джеймс от нынешнего мужа актрисы Джеймса Тотта.
Напомним, что у Риз также есть 17-летний сын Дикон, старшие дети были рождены в браке с Райаном Филиппом, и 5-летний сын Теннеси Джеймс от нынешнего мужа актрисы Джеймса Тотта.
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Ключевые слова: Риз Уизерспун
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Количество просмотров: 1 963
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Открыто.lv
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Автор фото: Instagram, Открыто.lv
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