Ани Лорак рассказала, как относится к критике

Нередко на исполнительницу обрушивается шквал критики за откровенные наряды. Недавно в прямом эфире "ОК на связи!" Ани рассказала, как реагирует на критику в свой адрес.«Критику я воспринимаю, во-первых, с благодарностью. Во-первых, люди неравнодушны ко мне, это уже приятно. То есть представляете, человек пошел, потратил свое время. Это же надо сидеть, даже злость какую-то — "Чтобы ты, там, некрасивая уродина, все" — это же пишет человек, нажимает кнопки, дает мне свое время, дарит жизненное. Ну как я могу... я ему только благодарна, потому что получается, своей жизни время он уделяет мне. Поэтому только спасибо всем.Пожалуйста, будьте, пишите все, что хотите, пожалуйста. Только будьте. Потому что вот важно очень понимать, что для артиста есть две энергии: кто-то любит, кто-то хвалит, кто-то не хвалит, кто-то, наоборот, критикует, это говорит о том, что ты правильно движешься, что ты делаешь что-то. А вот когда вообще ничего — вот это страшно. Все, раз — тишина. Самое страшное, когда есть равнодушие», — ответила Лорак.Ани является обладательницей роскошной фигуры, поэтому часто демонстрирует ее в откровенных образах.