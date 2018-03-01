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Ани Лорак рассказала, как относится к критике

Сегодня, 10:42
Популярная певица Ани Лорак является очень популярной в Сети, за ее личной жизнью следит большая армия поклонников.

Ани Лорак рассказала, как относится к критике
Нередко на исполнительницу обрушивается шквал критики за откровенные наряды. Недавно в прямом эфире "ОК на связи!" Ани рассказала, как реагирует на критику в свой адрес.

Ани Лорак рассказала, как относится к критике


«Критику я воспринимаю, во-первых, с благодарностью. Во-первых, люди неравнодушны ко мне, это уже приятно. То есть представляете, человек пошел, потратил свое время. Это же надо сидеть, даже злость какую-то — "Чтобы ты, там, некрасивая уродина, все" — это же пишет человек, нажимает кнопки, дает мне свое время, дарит жизненное. Ну как я могу... я ему только благодарна, потому что получается, своей жизни время он уделяет мне. Поэтому только спасибо всем.

Ани Лорак рассказала, как относится к критике


Пожалуйста, будьте, пишите все, что хотите, пожалуйста. Только будьте. Потому что вот важно очень понимать, что для артиста есть две энергии: кто-то любит, кто-то хвалит, кто-то не хвалит, кто-то, наоборот, критикует, это говорит о том, что ты правильно движешься, что ты делаешь что-то. А вот когда вообще ничего — вот это страшно. Все, раз — тишина. Самое страшное, когда есть равнодушие», — ответила Лорак.

Ани является обладательницей роскошной фигуры, поэтому часто демонстрирует ее в откровенных образах.

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Ключевые слова: Ани Лорак

Количество просмотров: 1 625
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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