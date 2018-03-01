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Сын Натальи Водяновой написал ей трогательное обращение на день рождения

Вчера, 16:18
Вчера, 28 февраля, день рождения праздновала знаменитая модель Наталья Водянова, которой исполнилось 36 лет.

Сын Натальи Водяновой написал ей трогательное обращение на день рождения
Трогательные слова своей маме написал ее сын Лукас, которому 16 лет. Он разместил в своем микроблоге фотографию, на которой обнимается с родительницей, а в подписи посвятил ей теплые слова.

Сын Натальи Водяновой написал ей трогательное обращение на день рождения


"Несмотря на то, что я такой высокий, я всегда буду стремиться к тем высотам, которых достигла ты. С днем рождения, супермама", - написал под фото сын модели.

Напомним, что Наталья является многодетной мамой, у нее подрастают пятеро детей, причем младший сын был рожден около двух лет назад.

Сын Натальи Водяновой написал ей трогательное обращение на день рождения

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Ключевые слова: Наталья Водянова

Количество просмотров: 2 106
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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