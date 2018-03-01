Сын Натальи Водяновой написал ей трогательное обращение на день рождения

Трогательные слова своей маме написал ее сын Лукас, которому 16 лет. Он разместил в своем микроблоге фотографию, на которой обнимается с родительницей, а в подписи посвятил ей теплые слова."Несмотря на то, что я такой высокий, я всегда буду стремиться к тем высотам, которых достигла ты. С днем рождения, супермама", - написал под фото сын модели.Напомним, что Наталья является многодетной мамой, у нее подрастают пятеро детей, причем младший сын был рожден около двух лет назад.