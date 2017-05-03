Алина Кабаева в откровенном интервью рассказала о личном

34-летняя успешная леди Алина Кабаева может похвастаться успехами, как в спорте, так и в бизнесе. Поэтому она имеет полное право давать советы другим.
В недавнем интервью Международной федерации гимнастики FIG Алина призналась, что всегда ровнялась на сильных коллег - Яну Батыршину, Елену Ветриченко, Екатерина Серебрянская и шла к своей цели.
Но при этом по сей день не научилась проигрывать:
"Сложный момент, это когда проигрываешь, вот это сложный момент. Я не люблю проигрывать"
- смеется Алина.
Надеемся, что у неё и не возникает ситуаций, с которыми она бы не справилась.
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