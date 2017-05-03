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Алина Кабаева в откровенном интервью рассказала о личном

Вчера, 23:44
34-летняя успешная леди Алина Кабаева может похвастаться успехами, как в спорте, так и в бизнесе. Поэтому она имеет полное право давать советы другим.

Алина Кабаева в откровенном интервью рассказала о личном
В недавнем интервью Международной федерации гимнастики FIG Алина призналась, что всегда ровнялась на сильных коллег - Яну Батыршину, Елену Ветриченко, Екатерина Серебрянская и шла к своей цели.

Алина Кабаева в откровенном интервью рассказала о личном


Алина Кабаева в откровенном интервью рассказала о личном


Алина Кабаева в откровенном интервью рассказала о личном


Но при этом по сей день не научилась проигрывать:

"Сложный момент, это когда проигрываешь, вот это сложный момент. Я не люблю проигрывать"

- смеется Алина.

Алина Кабаева в откровенном интервью рассказала о личном


Алина Кабаева в откровенном интервью рассказала о личном


Надеемся, что у неё и не возникает ситуаций, с которыми она бы не справилась.

Алина Кабаева в откровенном интервью рассказала о личном


Алина Кабаева в откровенном интервью рассказала о личном

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Ключевые слова: Алина Кабаева

Количество просмотров: 455
Автор: Mysha

Автор фото: инстаграм

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