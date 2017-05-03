Алина Кабаева в откровенном интервью рассказала о личном

В недавнем интервью Международной федерации гимнастики FIG Алина призналась, что всегда ровнялась на сильных коллег - Яну Батыршину, Елену Ветриченко, Екатерина Серебрянская и шла к своей цели.Но при этом по сей день не научилась проигрывать:"Сложный момент, это когда проигрываешь, вот это сложный момент. Я не люблю проигрывать"- смеется Алина.Надеемся, что у неё и не возникает ситуаций, с которыми она бы не справилась.