Кейт вышла из авто в легком платье с цветочным принтом, даже не надев пальто или куртку. Позже выйдя из галереи, она также прошлась по улице в одном платье и изящных туфлях-лодочках, при том, что в этот вечер в Лондоне был мороз -10 градусов и шёл снег.
Беременная Кейт Миддлтон вышла на мороз в легком платье
Вчера, 20:49
Пользователи соцсетей всерьёз опасаются за здоровье герцогини Кейт Миддлтон - она прошлась под снегом в платье и в туфлях.
36-летняя Кейт Миддлтон, которая совсем скоро станет мамой в третий раз, даже не думает сбавлять темп своей общественной деятельности и только увеличивает график мероприятий. На днях герцогиня посетила Национальную портретную галерею, однако поклонники монаршей особы обратили своё внимание на другое - люди были обеспокоены легкомысленным, как им показалось, отношением Миддлтон к собственному здоровью.
Кейт вышла из авто в легком платье с цветочным принтом, даже не надев пальто или куртку. Позже выйдя из галереи, она также прошлась по улице в одном платье и изящных туфлях-лодочках, при том, что в этот вечер в Лондоне был мороз -10 градусов и шёл снег.
Кейт вышла из авто в легком платье с цветочным принтом, даже не надев пальто или куртку. Позже выйдя из галереи, она также прошлась по улице в одном платье и изящных туфлях-лодочках, при том, что в этот вечер в Лондоне был мороз -10 градусов и шёл снег.
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Ключевые слова: Кейт Миддлтон
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Количество просмотров: 4 589
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, daily mail, zimbio.com, the sun
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Автор фото: instagram, daily mail, zimbio.com, the sun
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