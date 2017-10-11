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Беременная Кейт Миддлтон вышла на мороз в легком платье

Вчера, 20:49
Пользователи соцсетей всерьёз опасаются за здоровье герцогини Кейт Миддлтон - она прошлась под снегом в платье и в туфлях.

Беременная Кейт Миддлтон вышла на мороз в легком платье
36-летняя Кейт Миддлтон, которая совсем скоро станет мамой в третий раз, даже не думает сбавлять темп своей общественной деятельности и только увеличивает график мероприятий. На днях герцогиня посетила Национальную портретную галерею, однако поклонники монаршей особы обратили своё внимание на другое - люди были обеспокоены легкомысленным, как им показалось, отношением Миддлтон к собственному здоровью.

Беременная Кейт Миддлтон вышла на мороз в легком платье


Беременная Кейт Миддлтон вышла на мороз в легком платье


Кейт вышла из авто в легком платье с цветочным принтом, даже не надев пальто или куртку. Позже выйдя из галереи, она также прошлась по улице в одном платье и изящных туфлях-лодочках, при том, что в этот вечер в Лондоне был мороз -10 градусов и шёл снег.

Беременная Кейт Миддлтон вышла на мороз в легком платье


Беременная Кейт Миддлтон вышла на мороз в легком платье


Беременная Кейт Миддлтон вышла на мороз в легком платье

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Ключевые слова: Кейт Миддлтон

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, daily mail, zimbio.com, the sun

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