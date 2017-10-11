Беременная Кейт Миддлтон вышла на мороз в легком платье

36-летняя Кейт Миддлтон, которая совсем скоро станет мамой в третий раз, даже не думает сбавлять темп своей общественной деятельности и только увеличивает график мероприятий. На днях герцогиня посетила Национальную портретную галерею, однако поклонники монаршей особы обратили своё внимание на другое - люди были обеспокоены легкомысленным, как им показалось, отношением Миддлтон к собственному здоровью.Кейт вышла из авто в легком платье с цветочным принтом, даже не надев пальто или куртку. Позже выйдя из галереи, она также прошлась по улице в одном платье и изящных туфлях-лодочках, при том, что в этот вечер в Лондоне был мороз -10 градусов и шёл снег.