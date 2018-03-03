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Ольга Бузова объяснила причину отмены своего концерта

Сегодня, 10:40
В настоящее время Ольга Бузова ездит по городам России с сольными концертами.

Ольга Бузова объяснила причину отмены своего концерта
Недавнее выступление Ольги в Южно-Сахалинске было отменено из-за погодных условий. Телеведущая не смогла прилететь туда, так как рейси были отложены, и она решила извиниться перед своими фанатами.

Ольга Бузова объяснила причину отмены своего концерта


«Я к моему огромному сожалению не смогу в этот раз к вам прилететь по независящим от меня причинам. Нашему самолету не дают возможность взлететь из-за буквально нулевой видимости. И к моему огромнейшему сожалению, но концерт сегодня придется отменить . Я боролась до последнего и требовала отправить нас хоть каким-то способом к вам, но это оказалось невозможным. Деньги за купленные билеты вам вернут в кассах, где вы их приобретали. Мне очень жаль, но мое желание быть с вами сегодня бессильно перед погодными условиями. Я верю, что я смогу прилететь к вам совсем скоро. Мое сердце разбито, я так мечтала показать вам свое шоу #подзвукипоцелуев и согреться в эту стужу вместе с вами под ваши любимые песни», - сообщила Бузова.

Напомним, что недавно также был отменен концерт Ольги в Саратове, но это произошло из-за многочисленных протестов.

Ольга Бузова объяснила причину отмены своего концерта

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 2 496
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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