Ольга Бузова объяснила причину отмены своего концерта

Недавнее выступление Ольги в Южно-Сахалинске было отменено из-за погодных условий. Телеведущая не смогла прилететь туда, так как рейси были отложены, и она решила извиниться перед своими фанатами.«Я к моему огромному сожалению не смогу в этот раз к вам прилететь по независящим от меня причинам. Нашему самолету не дают возможность взлететь из-за буквально нулевой видимости. И к моему огромнейшему сожалению, но концерт сегодня придется отменить . Я боролась до последнего и требовала отправить нас хоть каким-то способом к вам, но это оказалось невозможным. Деньги за купленные билеты вам вернут в кассах, где вы их приобретали. Мне очень жаль, но мое желание быть с вами сегодня бессильно перед погодными условиями. Я верю, что я смогу прилететь к вам совсем скоро. Мое сердце разбито, я так мечтала показать вам свое шоу #подзвукипоцелуев и согреться в эту стужу вместе с вами под ваши любимые песни», - сообщила Бузова.Напомним, что недавно также был отменен концерт Ольги в Саратове, но это произошло из-за многочисленных протестов.