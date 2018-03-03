Кристина Асмус заговорила о других детях Гарика Харламова

Конечно же, любимого папу поздравила и дочка Гарика и его жены Кристины Асмус Настя. В микроблоге Асмус появилось видео, на котором малышка читает посвященное отцу стихотворение. Харламов отвечает дочке: «Ты у меня самая замечательная и лучшая из дочерей…, а дальнейшая реакция Кристины удивила всех.
«Какие у тебя еще дочери есть?» - задала вопрос актриса.
Своим вопросом Асмус смутила Гарика, и он даже не знал, что ответить. На такую оговорку Харламова внимание обратили и их подписчики. Что же, интересно, он скрывает?
Ключевые слова: Гарик Харламов
, Кристина Асмус
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