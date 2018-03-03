Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Кристина Асмус заговорила о других детях Гарика Харламова

Сегодня, 10:52
На днях Гарик Харламов принимал поздравления с днем рождения.

Кристина Асмус заговорила о других детях Гарика Харламова
Конечно же, любимого папу поздравила и дочка Гарика и его жены Кристины Асмус Настя. В микроблоге Асмус появилось видео, на котором малышка читает посвященное отцу стихотворение. Харламов отвечает дочке: «Ты у меня самая замечательная и лучшая из дочерей…, а дальнейшая реакция Кристины удивила всех.

Кристина Асмус заговорила о других детях Гарика Харламова


«Какие у тебя еще дочери есть?» - задала вопрос актриса.

Своим вопросом Асмус смутила Гарика, и он даже не знал, что ответить. На такую оговорку Харламова внимание обратили и их подписчики. Что же, интересно, он скрывает?

Кристина Асмус заговорила о других детях Гарика Харламова

← Ольга Бузова объяснила причину отмены... Тата Блюменкранц обратилась к врачам ... →

Ключевые слова: Гарик Харламов, Кристина Асмус

Количество просмотров: 3 445
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Четырехлетняя дочь Кристины Асмус является для нее примером
Кристина Асмус опубликовала совместное фото с младшей сестрой
Кристина Асмус восхитила снимками своей наследницы
Кристина Асмус показала подросшую дочку
Самое популярное за неделю

Дочка Кайли Дженнер находится под заботой целого штата ассистентов 1 февраля Кайли Дженнер подарила своему возлюбленному Трэвису Скотту очаровательную дочку Сторми.
Егор Крид поведал о том, какая девушка может завоевать его сердце Через неделю на телеканале ТНТ состоится премьера нового сезона шоу "Холостяк".
Джуд Лоу собирается сочетаться узами брака со своей избранницей Около трех лет знаменитый актер Джуд Лоу встречается с доктором психологических наук Филиппой Коан.
У Марины Кравец не возникает проблем с мужем из-за работы в мужском коллективе Все свою карьеру участницу Comedy Club Марину Кравец окружают представители сильного пола.
Евгений Кузин мечтал о ребенке, так что готов был заплатить за это девушке Несколько лет назад звезды реалити-шоу "Дом-2" Евгений Кузин и Маргарита Агибалова оформили развод, но оба стараются уделять много времени общему сыну Мите.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.