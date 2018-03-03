Кристина Асмус заговорила о других детях Гарика Харламова

Евгений Кузин мечтал о ребенке, так что готов был заплатить за это девушке

Несколько лет назад звезды реалити-шоу "Дом-2" Евгений Кузин и Маргарита Агибалова оформили развод, но оба стараются уделять много времени общему сыну Мите.