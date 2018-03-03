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Тата Блюменкранц обратилась к врачам из-за травмы носа

Сегодня, 10:59
Участница популярного телепроекта "Дом-2" Тата Блюменкранц сообщила, что надолго запомнит свой последний день рождения, который был 27 февраля.

Тата Блюменкранц обратилась к врачам из-за травмы носа
Тата рассказала, что случайно стукнулась о прозрачное стекло витрины магазина и серьезно травмировала свой нос. Об этом она написала в своем микроблоге, заявив, что теперь надо будет обращаться к врачам.

Тата Блюменкранц обратилась к врачам из-за травмы носа


«Чувствовала, что мне плохо, но даже не могла предположить то, что я могла сломать нос! Со мной рядом первый аз не было мужа, я очень по нему скучаю. Поехала на поляну как крепкий орешек, где меня ждал сюрприз и терпела боль, думала просто сильно ударилось и все пройдет, кровь вроде остановить смогла и думала, что все ок. На второй день Бети коснулась головой моего носа, и у меня опять пошла кровь. Я решила поехать в травмпункт, там мне сделали рентген и сказали: «Девушка, вы чего раньше не приехали? У вас перелом костей носа без смещения! Я была в диком шоке! Мне очень повезло, что без смещения! Сегодня ездила в клинику, меня осмотрели и назначали прием к лору хирургу в субботу», - поведала Тата фолловерам.

Стоит отметить, что летом прошлого года девушка подарила своему супругу Валерию очаровательную дочку Беатрис.

Тата Блюменкранц обратилась к врачам из-за травмы носа

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Ключевые слова: Тата Блюменкранц

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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