Тата Блюменкранц обратилась к врачам из-за травмы носа

Тата рассказала, что случайно стукнулась о прозрачное стекло витрины магазина и серьезно травмировала свой нос. Об этом она написала в своем микроблоге, заявив, что теперь надо будет обращаться к врачам.«Чувствовала, что мне плохо, но даже не могла предположить то, что я могла сломать нос! Со мной рядом первый аз не было мужа, я очень по нему скучаю. Поехала на поляну как крепкий орешек, где меня ждал сюрприз и терпела боль, думала просто сильно ударилось и все пройдет, кровь вроде остановить смогла и думала, что все ок. На второй день Бети коснулась головой моего носа, и у меня опять пошла кровь. Я решила поехать в травмпункт, там мне сделали рентген и сказали: «Девушка, вы чего раньше не приехали? У вас перелом костей носа без смещения! Я была в диком шоке! Мне очень повезло, что без смещения! Сегодня ездила в клинику, меня осмотрели и назначали прием к лору хирургу в субботу», - поведала Тата фолловерам.Стоит отметить, что летом прошлого года девушка подарила своему супругу Валерию очаровательную дочку Беатрис.