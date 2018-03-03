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У Марины Кравец не возникает проблем с мужем из-за работы в мужском коллективе

Сегодня, 11:14
Все свою карьеру участницу Comedy Club Марину Кравец окружают представители сильного пола.

У Марины Кравец не возникает проблем с мужем из-за работы в мужском коллективе
Марина вот уже почти пять лет счастлива в браке со своим сокурсником Аркадием Водаховым. Недавно же юмористка поведала об отношении ее мужа к тому, что она работает в окружении мужчин.

У Марины Кравец не возникает проблем с мужем из-за работы в мужском коллективе


«Я в Comedy Club с начала 2010 года. В мужском коллективе я и на Comedy Radio. С некоторыми резидентами мы знакомы еще с 2007-го, когда я жила в Санкт-Петербурге. С Димой «Люськом» Сорокиным и Тимуром Батрутдиновым мы вообще могли встретиться еще на пять лет раньше. Ведь они работали на тот момент в Петербурге через дорогу от моего дома! Мой муж тоже знает всех довольно давно, поэтому в этом плане у нас все спокойно», - сообщила Кравец.

Да и в микроблоге Марины больше всего можно увидеть фотографии именно с коллегами-мужчинами, но ее супруга это нисколько не смущает.

У Марины Кравец не возникает проблем с мужем из-за работы в мужском коллективе

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Ключевые слова: Марину Кравец

Количество просмотров: 2 535
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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