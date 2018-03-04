Надежда Сысоева не верит в виновность своего родственника

В своем микроблоге Надежда написала о том, что ее родного дядю обвинили в финансовых махинациях. Девушка считает, что его подставили и верит в невиновность дяди.«Я впервые в такой ситуации и совсем не знаю, что делать нашей семье! — сообщила Сысоева. — Если у меня есть возможность обратиться к вам, мои друзья, мои подписчики, за поддержкой и ко всем тем, кто останется неравнодушным, я хочу это сделать сейчас. Меня зовут Надя Сысоева. Многим я знакома по роли веселой и жизнерадостной Наденьки из Камедивумен. Но сейчас у меня случилась беда, и я очень прошу вас обратить внимание на ситуацию, которая произошла с моим родным дядей. Мой дядя — Андрей Владимирович Павлов — уважаемый врач в Красноярске и Красноярском крае.Он спас тысячи жизней и дал возможность появиться на свет огромному количеству малышей! Но сейчас его совершенно несправедливо обвиняют в том, чего он не делал! Никаких финансовых схем он не создавал. Его оклеветали. Он честный человек! Он не виновен! Помогите, пожалуйста, восстановить справедливость! Сейчас идет борьба с изменением меры пресечения на более мягкую. Подпишите, пожалуйста, петицию. Каждая подпись может помочь нашей семье! Мы надеемся и верим в объективное расследование».Дядя звезды является главврачом Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства, и его заподозрили в нелегальной организации закупок медикаментов.