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Алена Водонаева избавилась от домашнего питомца ради будущего ребенка

Вчера, 20:10
Алена Водонаева часто делится со своими подписчиками мыслями и переживаниями.

Алена Водонаева избавилась от домашнего питомца ради будущего ребенка
Нередко в микроблоге знаменитости появляются семейные фотографии вместе с супругом или с сыном. На днях Водонаева рассказала фолловерам о том, что ей пришлось отдать своего кота в другую семью, чтобы спокойно выносить долгожданного ребенка.

Алена Водонаева избавилась от домашнего питомца ради будущего ребенка


«На последних месяцах беременности мой врач-акушер задала мне вопрос на тему сожительствования с котом. Есть такая штука - токсоплазмоз. Меня она слава Богу обошла стороной, но рисковать я не могла. Это была моя четвертая беременность и очень долгожданный ребенок. Коку отдавать было жалко, но вариантов не было», - поведала Алена.

Фанаты были шокированы, узнав о том, что Водонаева трижды теряла неродившегося ребенка, а тем более у нее возникали осложнения, из-за которых она оказывалась на операционном столе.

Алена Водонаева избавилась от домашнего питомца ради будущего ребенка

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Ключевые слова: Алена Водонаева

Количество просмотров: 2 639
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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