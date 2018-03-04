Алена Водонаева избавилась от домашнего питомца ради будущего ребенка

Нередко в микроблоге знаменитости появляются семейные фотографии вместе с супругом или с сыном. На днях Водонаева рассказала фолловерам о том, что ей пришлось отдать своего кота в другую семью, чтобы спокойно выносить долгожданного ребенка.«На последних месяцах беременности мой врач-акушер задала мне вопрос на тему сожительствования с котом. Есть такая штука - токсоплазмоз. Меня она слава Богу обошла стороной, но рисковать я не могла. Это была моя четвертая беременность и очень долгожданный ребенок. Коку отдавать было жалко, но вариантов не было», - поведала Алена.Фанаты были шокированы, узнав о том, что Водонаева трижды теряла неродившегося ребенка, а тем более у нее возникали осложнения, из-за которых она оказывалась на операционном столе.