Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Экс-избранница Александра Гобозова призналась, что он очень много пьет

Вчера, 20:17
Некоторое время назад на телепроект "Дом-2" вернулся бывший участник Александр Гобозов, чтобы снова построить любовь.

Экс-избранница Александра Гобозова призналась, что он очень много пьет
После неудачного романа с Екатериной Александр начал ухаживать за Иваной Диловой. Недавно же влюбленные решили расстаться, и по словам девушки, причиной является чрезмерная любвеобильность Гобозова.

Экс-избранница Александра Гобозова призналась, что он очень много пьет


«На лобном мы поссорились и расстались, и его решили отправить на Остров, чтобы проверить наши отношения. И он начал там подкатывать к другим бабам: Карина, Марго, Вика. И все! Меня от него полностью отвернуло.

Экс-избранница Александра Гобозова призналась, что он очень много пьет


Он бухает очень много. Пить он, в общем, никогда не переставал. Он мне говорил, что из-за меня начал. А в жизни он вообще часто выпивал. Я же этого не знала! А сейчас только узнала, что он за две недели до проекта пил», - сообщила Ивана.

Напомним, что и бывшая супруга Гобозова Алиана говорила о его зависимости, но пока сам мужчина никак не отреагировал на эти обвинения.

← Алена Водонаева избавилась от домашне... Татьяна Буланова намекнула на третью ... →

Ключевые слова: Александр Гобозов

Количество просмотров: 3 263
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Алиана Гобозова рассказала, как общается с бывшим мужем после развода
Алиана Гобозова раскрыла причины развода с мужем
Алиана Гобозова восхищена мыслями Дмитрия Шепелева
Алиана Гобозова хочет забыть о прошлом
Самое популярное за неделю

Юиля Ковальчук шокировала, сообщив об изменах супруга Звездная чета российских певцов Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе.
Виктория Боня продемонстрировала фигуру в красном купальнике Виктория Боня является активным пользователем Сети, она часто делится со своими фолловерами свежими фотографиями из повседневной жизни.
Кристина Орбакайте пролила свет на слух об операции Аллы Пугачевой В последнее время Алла Пугачева удивляет всех своим преображением, она заметно похудела.
Ольга Бузова повредила ногу на одном из выступлений В настоящее время Ольга Бузова активно выступает на Дальнем Востоке, где дает сольные концерты.
Аркадий Укупник раскрыл правду своего развода со второй женой Аркадий Укупник вот уже около двадцати лет счастлив в браке с супругой Натальей.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.