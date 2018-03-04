Экс-избранница Александра Гобозова призналась, что он очень много пьет

После неудачного романа с Екатериной Александр начал ухаживать за Иваной Диловой. Недавно же влюбленные решили расстаться, и по словам девушки, причиной является чрезмерная любвеобильность Гобозова.«На лобном мы поссорились и расстались, и его решили отправить на Остров, чтобы проверить наши отношения. И он начал там подкатывать к другим бабам: Карина, Марго, Вика. И все! Меня от него полностью отвернуло.Он бухает очень много. Пить он, в общем, никогда не переставал. Он мне говорил, что из-за меня начал. А в жизни он вообще часто выпивал. Я же этого не знала! А сейчас только узнала, что он за две недели до проекта пил», - сообщила Ивана.Напомним, что и бывшая супруга Гобозова Алиана говорила о его зависимости, но пока сам мужчина никак не отреагировал на эти обвинения.