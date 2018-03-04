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Кристина Орбакайте пролила свет на слух об операции Аллы Пугачевой

Вчера, 20:41
В последнее время Алла Пугачева удивляет всех своим преображением, она заметно похудела.

Кристина Орбакайте пролила свет на слух об операции Аллы Пугачевой
В итоге в Сети начали все обсуждать, что Примадонна сделала операцию по уменьшению желудка, благодаря чему и сбросила лишние килограммы. Кристина Орбакайте решила прояснить данную информацию.

Кристина Орбакайте пролила свет на слух об операции Аллы Пугачевой


«Мама себя прекрасно чувствует. Мы только на днях дома вместе проводили уикенд», - сообщила певица.

Ни Алла Борисовна, ни ее супруг Максим Галкин старались не реагировать на подобные разговоры, тем самым только усугубив ситуацию.

Кристина Орбакайте пролила свет на слух об операции Аллы Пугачевой

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Ключевые слова: Алла Пугачева, Кристина Орбакайте

Количество просмотров: 4 329
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Hello! Russia

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