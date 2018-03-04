Кристина Орбакайте пролила свет на слух об операции Аллы Пугачевой

В итоге в Сети начали все обсуждать, что Примадонна сделала операцию по уменьшению желудка, благодаря чему и сбросила лишние килограммы. Кристина Орбакайте решила прояснить данную информацию.
«Мама себя прекрасно чувствует. Мы только на днях дома вместе проводили уикенд», - сообщила певица.
Ни Алла Борисовна, ни ее супруг Максим Галкин старались не реагировать на подобные разговоры, тем самым только усугубив ситуацию.
Ключевые слова: Алла Пугачева
, Кристина Орбакайте
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Hello! Russia
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