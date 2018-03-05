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Никита Пресняков попросил фанатов старшего поколения не учить его жизни

Сегодня, 08:49
Певец Никита Пресняков не стесняется в выражениях и часто высказывается в довольно грубой форме.

Никита Пресняков попросил фанатов старшего поколения не учить его жизни
На этот раз исполнитель решил ответить своим фолловерам старшего поколения. Он попросил не давать ему указаний и советов, Никита удивляется, зачем следить за его жизнью, если не устраивает его поведение.

Никита Пресняков попросил фанатов старшего поколения не учить его жизни


«Объясню подробнее! Дорогие люди постарше, мой контент имеет ненормативную лексику и всякий трэш, который вы можете не понять и негативно среагировать. Чтобы не было недопониманий и обид, так как не хочу никого обижать, ставлю это объявление, — заявил Пресняков. — Это не значит, что я как-то не так к вам отношусь, просто многие тут, видимо, пришли сюда потому, что подписаны на моих родственников и как-то пытаются связать меня с той тусовкой, но у меня своя тусовка, свои тараканы в голове, я занимаюсь другой сферой в музыке и поддерживаю другую субкультуру. Конечно же, вы не поймете меня до конца… но я часто не понимаю, зачем такие взрослые люди следят за тем, как я бухаю, матерюсь и просто являюсь собой, таким, каким я был с 11 лет, как только рок и метал попал ко мне в плеер. И при этом многие «старшие» тут начинают меня учить, что хорошо, а что плохо. Сорян, но накипело».

Подписчики отрицательно отреагировали на такой пост музыканта и заявили, что своими успехами он обязан знаменитым родственникам, а со старшими так разговаривать просто нельзя.

Никита Пресняков попросил фанатов старшего поколения не учить его жизни

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Ключевые слова: Никита Пресняков

Количество просмотров: 2 912
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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