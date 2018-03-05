Никита Пресняков попросил фанатов старшего поколения не учить его жизни

На этот раз исполнитель решил ответить своим фолловерам старшего поколения. Он попросил не давать ему указаний и советов, Никита удивляется, зачем следить за его жизнью, если не устраивает его поведение.«Объясню подробнее! Дорогие люди постарше, мой контент имеет ненормативную лексику и всякий трэш, который вы можете не понять и негативно среагировать. Чтобы не было недопониманий и обид, так как не хочу никого обижать, ставлю это объявление, — заявил Пресняков. — Это не значит, что я как-то не так к вам отношусь, просто многие тут, видимо, пришли сюда потому, что подписаны на моих родственников и как-то пытаются связать меня с той тусовкой, но у меня своя тусовка, свои тараканы в голове, я занимаюсь другой сферой в музыке и поддерживаю другую субкультуру. Конечно же, вы не поймете меня до конца… но я часто не понимаю, зачем такие взрослые люди следят за тем, как я бухаю, матерюсь и просто являюсь собой, таким, каким я был с 11 лет, как только рок и метал попал ко мне в плеер. И при этом многие «старшие» тут начинают меня учить, что хорошо, а что плохо. Сорян, но накипело».Подписчики отрицательно отреагировали на такой пост музыканта и заявили, что своими успехами он обязан знаменитым родственникам, а со старшими так разговаривать просто нельзя.