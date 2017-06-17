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Экстрасенс Кремля пролила свет на свои отношения с Президентом страны

Вчера, 13:22
Речь идет о ведьме Алене Полынь, которую одновременно ругают, хвалят, любят и ненавидят. Ее биография покрыта тайной, а пользователи интернета намекают на ее связь с Владимиром Путиным, но доподлинно это не известно.

Экстрасенс Кремля пролила свет на свои отношения с Президентом страны
Не так давно состоялся разговор с Аленой, где она, как показалась, была предельно откровенна и рассказала о секрете популярности и связи с главой государства.

Алена, как вы считаете, чем вы так взбудоражили интернет пользователей.

Правдой, а правда всегда глаза режет. Я говорю все предельно откровенно и, конечно, у многих открываются глаза.
Правда бывает опасной, не все можно говорить, кто стоит за Вами, и почему Вы не боитесь быть столь откровенной.
За мной, передо мной, и вокруг меня Сила, разве это не понятно.

Речь идет о силовых структурах? О правительстве?

Речь идет о разных структурах и о тех, что народу и знать не нужно.

Тем не менее, все говорят о вашей связи с Президентом

Пусть говорят. Люди много чего говорят. Меня это никак не обижает, ибо я вообще никогда не обижаюсь, а Президент у нас очень приятный мужчина и образованный, а самое главное хитрый. Разве не так?

То есть Вы подтверждаете близкие отношения с Президентом?

Вообще, о каком именно Президенте идет речь, России или иной страны? Я не могу говорить о близкой связи, ибо если она есть, это не обсуждают, а если нет, то тем более нечего обсуждать.

Вы легко ушли от ответа. Тем не менее, общество считает, что вы экстрасенс Кремля и ходят слухи, что вы следующий Президент после Путина.

Нет, нет, что Вы презент я? Мне это не интересно, я мыслю глобальней. А там жизнь покажет.

Экстрасенс Кремля пролила свет на свои отношения с Президентом страны


Как магия связана с политикой и экономикой, откуда у вас знания по всем областям?

Я ведьма и ведаю материю, то есть мироздание. Мой интерес можно сравнить с интересом строителя, который изучает чертежи дома. Я изучаю схему мироздания, в нем все и политика тоже. Ведьма это профессор, если хотите, просто многие этого не знают об этой прописной истине. Так как, к несчастью кругом мошенничество. Магия стала бизнесом.

Вы первая ведьма, заговорившая о легализации ведьм. Как Вы ведьма говорите об официальной работе ведьм?

Конечно, только я и могу об этом говорить, никто не знает магию как я, никто не знает, как необходима всем станам регистрация тех, кто занимается колдовство, как важно уберечь людей от мошенников.

Вы говорите о новом законопроекте?

Да он обязательно будет, я приложу все усилия, это дело чести.

Разговор оставил больше вопросов, чем ответов, было ясно, что перед нами женщина обладающая знаниями и чем-то сакральным непонятным нам, о своих связях она не обмолвилась, но и не опровергла.

Экстрасенс Кремля пролила свет на свои отношения с Президентом страны

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Ключевые слова: Алена Полынь

Количество просмотров: 9 230
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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