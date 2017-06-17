Экстрасенс Кремля пролила свет на свои отношения с Президентом страны

Речь идет о ведьме Алене Полынь, которую одновременно ругают, хвалят, любят и ненавидят. Ее биография покрыта тайной, а пользователи интернета намекают на ее связь с Владимиром Путиным, но доподлинно это не известно.

Не так давно состоялся разговор с Аленой, где она, как показалась, была предельно откровенна и рассказала о секрете популярности и связи с главой государства.Разговор оставил больше вопросов, чем ответов, было ясно, что перед нами женщина обладающая знаниями и чем-то сакральным непонятным нам, о своих связях она не обмолвилась, но и не опровергла.