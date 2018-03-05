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Лариса Долина своим внешним видом привела в ужас фанатов

Вчера, 15:22
Недавний выход в свет популярной певицы Ларисы Долиной привел в недоумение ее поклонников.

Лариса Долина своим внешним видом привела в ужас фанатов
Исполнительница пришла поздравить дизайнера Вячеслава Зайцева, при этом она очень странно выглядела. Долина выбрала для мероприятия несуразный наряд, который на ней смотрелся довольно нелепо.

Лариса Долина своим внешним видом привела в ужас фанатов


Артистка выступила на сцене в наряде морячки с откровенным декольте. Пользователи обратили внимание и на неестественное лицо певицы, такое чувство, что Лариса чересчур увлеклась ботоксом. Теперь ее лицо похоже на маску Джокера.

Лариса Долина своим внешним видом привела в ужас фанатов

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Ключевые слова: Лариса Долина

Количество просмотров: 6 448
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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