Артистка выступила на сцене в наряде морячки с откровенным декольте. Пользователи обратили внимание и на неестественное лицо певицы, такое чувство, что Лариса чересчур увлеклась ботоксом. Теперь ее лицо похоже на маску Джокера.
Лариса Долина своим внешним видом привела в ужас фанатов
Вчера, 15:22
Недавний выход в свет популярной певицы Ларисы Долиной привел в недоумение ее поклонников.
Исполнительница пришла поздравить дизайнера Вячеслава Зайцева, при этом она очень странно выглядела. Долина выбрала для мероприятия несуразный наряд, который на ней смотрелся довольно нелепо.
Артистка выступила на сцене в наряде морячки с откровенным декольте. Пользователи обратили внимание и на неестественное лицо певицы, такое чувство, что Лариса чересчур увлеклась ботоксом. Теперь ее лицо похоже на маску Джокера.
Артистка выступила на сцене в наряде морячки с откровенным декольте. Пользователи обратили внимание и на неестественное лицо певицы, такое чувство, что Лариса чересчур увлеклась ботоксом. Теперь ее лицо похоже на маску Джокера.
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Ключевые слова: Лариса Долина
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Количество просмотров: 6 448
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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