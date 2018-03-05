Лариса Долина своим внешним видом привела в ужас фанатов

Исполнительница пришла поздравить дизайнера Вячеслава Зайцева, при этом она очень странно выглядела. Долина выбрала для мероприятия несуразный наряд, который на ней смотрелся довольно нелепо.Артистка выступила на сцене в наряде морячки с откровенным декольте. Пользователи обратили внимание и на неестественное лицо певицы, такое чувство, что Лариса чересчур увлеклась ботоксом. Теперь ее лицо похоже на маску Джокера.