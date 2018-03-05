Анна Седокова, Гусейн Гасанов и Джиган "зажгли" под треки "Морального кодекса" на открытии развлекательного комплекса

Именно эти звезды присутствовали на открыли гостинично-развлекательный комплекс "М1", которое состоялось 3 марта 2018 года.На мероприятии собралось более 500 гостей из Москвы, Минска и других городов Белоруссии. Важно отметить, что в этот день в гостинично-развлекательном комплексе был полный аншлаг, а все номера в были распроданы.На праздничном вечере гостей вечера ждали различные угощения, ужин, динамичное шоу от Moscow ShowGirls (by Evdokimov Show). Настоящей кульминацией стало выступление группы «Моральный кодекс».Анна Седокова несколько раз поднималась на сцену и принимала активное участие в общении с ведущим и публикой.Анна выглядела просто восхитительно в красном платье в пол с глубоким декольте.Посетители с большим удовольствием делали совместные фото и селфи, а селебритиз в свою очередь общались с гостями вечера и даже приняли участие в игровом процессе.В конце вечера гостям был предложен пятиярусный праздничный торт, который торжественно представил генеральный менеджер гостинично-развлекательного комплекса "М1" Алексей Попов.Судя по отзывам гостей в Инстаграм, вечер получился ярким и запоминающимся.