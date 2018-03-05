Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Анна Седокова, Гусейн Гасанов и Джиган "зажгли" под треки "Морального кодекса" на открытии развлекательного комплекса

Вчера, 15:40
Анна Седокова отправилась на встречу с Джиганом, блогером Гусейном Гасановым и группой "Моральный Кодекс".

Анна Седокова, Гусейн Гасанов и Джиган "зажгли" под треки "Морального кодекса" на открытии развлекательного комплекса
Именно эти звезды присутствовали на открыли гостинично-развлекательный комплекс "М1", которое состоялось 3 марта 2018 года.

Анна Седокова, Гусейн Гасанов и Джиган "зажгли" под треки "Морального кодекса" на открытии развлекательного комплекса


Анна Седокова, Гусейн Гасанов и Джиган "зажгли" под треки "Морального кодекса" на открытии развлекательного комплекса


Анна Седокова, Гусейн Гасанов и Джиган "зажгли" под треки "Морального кодекса" на открытии развлекательного комплекса


Анна Седокова, Гусейн Гасанов и Джиган "зажгли" под треки "Морального кодекса" на открытии развлекательного комплекса


Анна Седокова, Гусейн Гасанов и Джиган "зажгли" под треки "Морального кодекса" на открытии развлекательного комплекса


На мероприятии собралось более 500 гостей из Москвы, Минска и других городов Белоруссии. Важно отметить, что в этот день в гостинично-развлекательном комплексе был полный аншлаг, а все номера в были распроданы.

На праздничном вечере гостей вечера ждали различные угощения, ужин, динамичное шоу от Moscow ShowGirls (by Evdokimov Show). Настоящей кульминацией стало выступление группы «Моральный кодекс».

Анна Седокова, Гусейн Гасанов и Джиган "зажгли" под треки "Морального кодекса" на открытии развлекательного комплекса


Анна Седокова, Гусейн Гасанов и Джиган "зажгли" под треки "Морального кодекса" на открытии развлекательного комплекса


Анна Седокова несколько раз поднималась на сцену и принимала активное участие в общении с ведущим и публикой.

Анна Седокова, Гусейн Гасанов и Джиган "зажгли" под треки "Морального кодекса" на открытии развлекательного комплекса


Анна Седокова, Гусейн Гасанов и Джиган "зажгли" под треки "Морального кодекса" на открытии развлекательного комплекса


Анна выглядела просто восхитительно в красном платье в пол с глубоким декольте.

Анна Седокова, Гусейн Гасанов и Джиган "зажгли" под треки "Морального кодекса" на открытии развлекательного комплекса


Анна Седокова, Гусейн Гасанов и Джиган "зажгли" под треки "Морального кодекса" на открытии развлекательного комплекса


Посетители с большим удовольствием делали совместные фото и селфи, а селебритиз в свою очередь общались с гостями вечера и даже приняли участие в игровом процессе.

В конце вечера гостям был предложен пятиярусный праздничный торт, который торжественно представил генеральный менеджер гостинично-развлекательного комплекса "М1" Алексей Попов.

Судя по отзывам гостей в Инстаграм, вечер получился ярким и запоминающимся.

← Набравшая вес Алена Шишкова привела в ... Хелен Миррен выпила текилы прямо на кр... →

Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 2 769
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Анна Седокова соблазнила подписчиков новым фото
Анна Седокова показала пляжное фото в бикини
Анна Седокова выложила в сеть постельное фото
Анна Седокова показала стройную фигуру и селфи c минимумом макияжа
Самое популярное за неделю

Хелен Миррен выпила текилы прямо на красной дорожке «Оскар-2018» 72-летняя актриса Хелен Миррен не отказалась от заманчивого предложения в виде рюмки текилы.
Анна Седокова, Гусейн Гасанов и Джиган "зажгли" под треки "Морального кодекса" на открытии развлекательного комплекса Анна Седокова отправилась на встречу с Джиганом, блогером Гусейном Гасановым и группой "Моральный Кодекс".
Набравшая вес Алена Шишкова привела в восторг своих фанатов Алена Шишкова очень часто подвергалась жесткой критике со стороны пользователей Сети, которые считали, что модель близка к анорексии.
Лариса Долина своим внешним видом привела в ужас фанатов Недавний выход в свет популярной певицы Ларисы Долиной привел в недоумение ее поклонников.
Регина Тодоренко продемонстрировала набранные лишние килограммы Известная телеведущая Регина Тодоренко старается быть максимально откровенной со своими поклонниками и часто публикует снимки из повседневной жизни.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.