Кадр с выпивающей Миррен мгновенно разлетелся по интернету и вызвал бурю восторга - его уже назвали одним из самых запоминающихся моментов вечера.
Хелен Миррен выпила текилы прямо на красной дорожке «Оскар-2018»
Вчера, 20:37
72-летняя актриса Хелен Миррен не отказалась от заманчивого предложения в виде рюмки текилы.
Церемония вручения наград Американской киноакадемии "Оскар" - большой праздник не только для всех любителей кино, но и, конечно, для самих кинозвезд. Знаменитая актриса Хелен Миррен, не скрывающая своих русских корней, на этом празднике жизни, пожалуй, пошла дальше всех. Прямо во время позирования фотографам звезда без тени сомнения опрокинула рюмочку текилы, предложенную ей кем-то на красной дорожке.
Кадр с выпивающей Миррен мгновенно разлетелся по интернету и вызвал бурю восторга - его уже назвали одним из самых запоминающихся моментов вечера.
Кадр с выпивающей Миррен мгновенно разлетелся по интернету и вызвал бурю восторга - его уже назвали одним из самых запоминающихся моментов вечера.
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Ключевые слова: Хелен Миррен, Оскар-2018
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Количество просмотров: 1 495
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: twitter, dailymail
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Автор фото: twitter, dailymail
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