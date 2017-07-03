Хелен Миррен выпила текилы прямо на красной дорожке «Оскар-2018»

Церемония вручения наград Американской киноакадемии "Оскар" - большой праздник не только для всех любителей кино, но и, конечно, для самих кинозвезд. Знаменитая актриса Хелен Миррен, не скрывающая своих русских корней, на этом празднике жизни, пожалуй, пошла дальше всех. Прямо во время позирования фотографам звезда без тени сомнения опрокинула рюмочку текилы, предложенную ей кем-то на красной дорожке.Кадр с выпивающей Миррен мгновенно разлетелся по интернету и вызвал бурю восторга - его уже назвали одним из самых запоминающихся моментов вечера.