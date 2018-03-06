Поклонники обсуждают интересное положение Эмили Ратаковски

На светском мероприятии появилась и модель Эмили Ратаковски, которая выбрала для выхода в свет облегающее платье бордового цвета. Поклонники не смогли не заметить, что у модели округлился живот.Они уверены, что Эмили находится в интересном положении и начали поздравлять ее со столь радостным событием. Стоит отметить, что несколько недель назад Ратаковски связала себя узами брака с возлюбленным Себастьяном Беард-МакКлардом.