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Поклонники обсуждают интересное положение Эмили Ратаковски

Сегодня, 09:07
На днях состоялась вечеринка Vanity Fair, ежегодно проходящая после вручения премии "Оскар".

Поклонники обсуждают интересное положение Эмили Ратаковски
На светском мероприятии появилась и модель Эмили Ратаковски, которая выбрала для выхода в свет облегающее платье бордового цвета. Поклонники не смогли не заметить, что у модели округлился живот.

Поклонники обсуждают интересное положение Эмили Ратаковски


Они уверены, что Эмили находится в интересном положении и начали поздравлять ее со столь радостным событием. Стоит отметить, что несколько недель назад Ратаковски связала себя узами брака с возлюбленным Себастьяном Беард-МакКлардом.

Поклонники обсуждают интересное положение Эмили Ратаковски

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Ключевые слова: Эмили Ратаковски

Количество просмотров: 1 560
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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