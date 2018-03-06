Они уверены, что Эмили находится в интересном положении и начали поздравлять ее со столь радостным событием. Стоит отметить, что несколько недель назад Ратаковски связала себя узами брака с возлюбленным Себастьяном Беард-МакКлардом.
Поклонники обсуждают интересное положение Эмили Ратаковски
Сегодня, 09:07
На днях состоялась вечеринка Vanity Fair, ежегодно проходящая после вручения премии "Оскар".
На светском мероприятии появилась и модель Эмили Ратаковски, которая выбрала для выхода в свет облегающее платье бордового цвета. Поклонники не смогли не заметить, что у модели округлился живот.
Они уверены, что Эмили находится в интересном положении и начали поздравлять ее со столь радостным событием. Стоит отметить, что несколько недель назад Ратаковски связала себя узами брака с возлюбленным Себастьяном Беард-МакКлардом.
Они уверены, что Эмили находится в интересном положении и начали поздравлять ее со столь радостным событием. Стоит отметить, что несколько недель назад Ратаковски связала себя узами брака с возлюбленным Себастьяном Беард-МакКлардом.
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Ключевые слова: Эмили Ратаковски
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Количество просмотров: 1 560
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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