Рэпер Мот провел обряд крещения новорожденного сына

На днях же в семье музыканта случилось важное событие, молодые родители крестили норожденного малыша. Об этом в своем микроблоге сообщила супруга рэпера Мария."Вчера был очень важный и знаменательный день для нас с Матвеем! Мы крестили нашего Соломона. Мы поздравляем тебя, родненький. Пусть судьба подарит массу счастливых мгновений и ярких событий, пусть в жизни не будет печалей и невзгод, пусть господь хранит тебя и оберегает от всего плохого! Твой Ангел Хранитель всегда рядом. Мы с папой сделаем все, чтобы твоя жизнь была светлой и счастливой, а твои крестные родители нам помогут в этом", - поделилась молодая мама.Напомним, что супруги поженились летом 2016 года, а через год обвенчались. Познакомились они через Инстаграм несколько лет назад.