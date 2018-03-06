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Рэпер Мот провел обряд крещения новорожденного сына

Вчера, 15:50
В конце января супруга известного рэпера Мота подарила ему очаровательного сына Соломона.

Рэпер Мот провел обряд крещения новорожденного сына
На днях же в семье музыканта случилось важное событие, молодые родители крестили норожденного малыша. Об этом в своем микроблоге сообщила супруга рэпера Мария.

Рэпер Мот провел обряд крещения новорожденного сына


"Вчера был очень важный и знаменательный день для нас с Матвеем! Мы крестили нашего Соломона. Мы поздравляем тебя, родненький. Пусть судьба подарит массу счастливых мгновений и ярких событий, пусть в жизни не будет печалей и невзгод, пусть господь хранит тебя и оберегает от всего плохого! Твой Ангел Хранитель всегда рядом. Мы с папой сделаем все, чтобы твоя жизнь была светлой и счастливой, а твои крестные родители нам помогут в этом", - поделилась молодая мама.

Напомним, что супруги поженились летом 2016 года, а через год обвенчались. Познакомились они через Инстаграм несколько лет назад.

Рэпер Мот провел обряд крещения новорожденного сына

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Ключевые слова: Мот

Количество просмотров: 3 263
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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