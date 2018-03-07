Мила Кунис и Эштон Катчер намерены заставить детей самим зарабатывать себе на жизнь

Супруги очень строги в воспитании своих наследников и считают, что они сами всего должны добиваться, не надеясь на своих звездных родителей. В итоге пара решила все свои деньги отдать на благотворительность.«Это будет мотивировать их, когда они вырастут, ведь к этому времени они привыкнут к определенному уровню жизни, и им будет нелегко от него отказаться», — признался Эштон.Стоит отметить, что Катчер и Кунис до свадьбы встречались три года, а знакомы они уже с детства.