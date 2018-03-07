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Мила Кунис и Эштон Катчер намерены заставить детей самим зарабатывать себе на жизнь

Сегодня, 08:46
Знаменитая пара, Мила Кунис и Эштон Катчер, воспитывают двоих очаровательных детей.

Мила Кунис и Эштон Катчер намерены заставить детей самим зарабатывать себе на жизнь
Супруги очень строги в воспитании своих наследников и считают, что они сами всего должны добиваться, не надеясь на своих звездных родителей. В итоге пара решила все свои деньги отдать на благотворительность.

Мила Кунис и Эштон Катчер намерены заставить детей самим зарабатывать себе на жизнь


«Это будет мотивировать их, когда они вырастут, ведь к этому времени они привыкнут к определенному уровню жизни, и им будет нелегко от него отказаться», — признался Эштон.

Стоит отметить, что Катчер и Кунис до свадьбы встречались три года, а знакомы они уже с детства.

Мила Кунис и Эштон Катчер намерены заставить детей самим зарабатывать себе на жизнь

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Ключевые слова: Мила Кунис, Эштон Катчер

Количество просмотров: 1 651
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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