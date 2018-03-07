Многие заметили, что на безымянных пальцах влюбленных не было обручальных колец, но это связали с тем, что пара не хочет афишировать свою помолвку.
Ванесса Паради впервые посетила мероприятие с возлюбленным после новости о помолвке
Сегодня, 08:52
В начале этого года западные таблоиды сообщили о том, что известная актриса Ванесса Паради собирается связать себя узами брака с возлюбленным, режиссером Самюэлем Беншетри.
Сообщалось, что пара даже уже назначила дату торжества, но никаких комментариев от самих влюбленных по этому поводу не было. На днях же Ванесса вместе с женихом посетила премьерный показ фильма "Собака", благодаря совместной работе в ней у них закрутился роман.
Многие заметили, что на безымянных пальцах влюбленных не было обручальных колец, но это связали с тем, что пара не хочет афишировать свою помолвку.
Многие заметили, что на безымянных пальцах влюбленных не было обручальных колец, но это связали с тем, что пара не хочет афишировать свою помолвку.
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Ключевые слова: Ванесса Паради
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Количество просмотров: 1 053
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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