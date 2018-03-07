Ванесса Паради впервые посетила мероприятие с возлюбленным после новости о помолвке

Сообщалось, что пара даже уже назначила дату торжества, но никаких комментариев от самих влюбленных по этому поводу не было. На днях же Ванесса вместе с женихом посетила премьерный показ фильма "Собака", благодаря совместной работе в ней у них закрутился роман.Многие заметили, что на безымянных пальцах влюбленных не было обручальных колец, но это связали с тем, что пара не хочет афишировать свою помолвку.