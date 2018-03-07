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Фанаты удивились размеру мужского достоинства Димы Билана

Сегодня, 09:17
На днях в микроблоге популярного певца Димы Билана появилась фотография, которая вызвала активные обсуждения в Сети.

Фанаты удивились размеру мужского достоинства Димы Билана
На снимке исполнитель запечатлен в кровати в одних трусах. Поклонники обратили внимание на размер мужского достоинства Димы и начали подшучивать над ним, заметив, что выглядит он неестественно большим.

Фанаты удивились размеру мужского достоинства Димы Билана


"Я просто сплю .. и кажется от переезда не выспался, но уже расписал на сегодня программу в #волгоград!!! Сводки будут!" - подписал фотографию Билан.

На комментарии своих фолловеров артист отвечать не стал, но удивлять своих поклонников он явно умеет.

Фанаты удивились размеру мужского достоинства Димы Билана

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Ключевые слова: Дима Билан

Количество просмотров: 9 490
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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