Фанаты удивились размеру мужского достоинства Димы Билана

На снимке исполнитель запечатлен в кровати в одних трусах. Поклонники обратили внимание на размер мужского достоинства Димы и начали подшучивать над ним, заметив, что выглядит он неестественно большим."Я просто сплю .. и кажется от переезда не выспался, но уже расписал на сегодня программу в #волгоград!!! Сводки будут!" - подписал фотографию Билан.На комментарии своих фолловеров артист отвечать не стал, но удивлять своих поклонников он явно умеет.