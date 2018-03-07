Лолита обиделась на Светлану Лободу из-за ее беременности

По слухам, исполнительница беременна от лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Лолита Милявская удивилась, узнав о беременности своей подруги не от нее."Стою, смотрю на банку с черной икрой и думаю: мне уже икра не нужна, мне она не поможет. Метать икру не мне, – заявила Лолита. – Света Лобода, ты же моя подруга. А вот скажи мне, а почему я узнала про то, что ты уже на седьмом месяце, да еще от любимого всеми мужика – от Тиля! – только из желтой прессы?! Ты меня прости, но, видимо, икру придется съесть мне – не забеременею, но хотя бы белок будет в норме".Стоит отметить, что о романе Светланы и Линдеманна заговорили после фестиваля "Жара", прошедшего летом прошлого года. Музыкант ухаживал за Лободой, они все время проводили вместе и целовались без стеснения.