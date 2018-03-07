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Лолита обиделась на Светлану Лободу из-за ее беременности

Сегодня, 10:03
Недавно в Сети начали активно обсуждать интересное положение популярной певицы Светланы Лободы, которая уже не может скрыть округлившийся живот.

Лолита обиделась на Светлану Лободу из-за ее беременности
По слухам, исполнительница беременна от лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Лолита Милявская удивилась, узнав о беременности своей подруги не от нее.

Лолита обиделась на Светлану Лободу из-за ее беременности


"Стою, смотрю на банку с черной икрой и думаю: мне уже икра не нужна, мне она не поможет. Метать икру не мне, – заявила Лолита. – Света Лобода, ты же моя подруга. А вот скажи мне, а почему я узнала про то, что ты уже на седьмом месяце, да еще от любимого всеми мужика – от Тиля! – только из желтой прессы?! Ты меня прости, но, видимо, икру придется съесть мне – не забеременею, но хотя бы белок будет в норме".

Стоит отметить, что о романе Светланы и Линдеманна заговорили после фестиваля "Жара", прошедшего летом прошлого года. Музыкант ухаживал за Лободой, они все время проводили вместе и целовались без стеснения.

Лолита обиделась на Светлану Лободу из-за ее беременности

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Ключевые слова: Светлана Лобода, Лолита Милявская

Количество просмотров: 3 796
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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