Илья Григоренко не может смириться с расставанием с беременной Аленой Ашмариной

В настоящее время Алена ждет от своего бывшего избранника ребенка, но даже беременность не остановила ее от расставания. В своем микроблоге Илья разместил обращение к Алене, не сумев смириться с тем, что их роман подошел к концу.«Блуждаю уже четыре дня... Но понимаю, что не могу без тебя и безумно люблю вас. В то же время не понимаю, разве я заслужил потерять свое счастье, все самое дорогое в моей жизни, моего ангела, которого я так давно ждал и которого я так уже давно люблю. Ты знаешь, как я люблю, когда семья вместе. Ты знаешь, что это все для меня. Очень жаль, что ты думаешь, что имеешь право лишать человека самого святого», - написал Григоренко.По словам Алены, в последнее время Илья очень сильно изменился и стал скрытным, она устала терпеть его обман.