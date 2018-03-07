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Илья Григоренко не может смириться с расставанием с беременной Аленой Ашмариной

Вчера, 13:43
Недавно стало известно о расставании экс-участницы популярного телепроекта "Дом-2" Алены Ашмариной со своим возлюбленный Ильей Григоренко.

Илья Григоренко не может смириться с расставанием с беременной Аленой Ашмариной
В настоящее время Алена ждет от своего бывшего избранника ребенка, но даже беременность не остановила ее от расставания. В своем микроблоге Илья разместил обращение к Алене, не сумев смириться с тем, что их роман подошел к концу.

Илья Григоренко не может смириться с расставанием с беременной Аленой Ашмариной


«Блуждаю уже четыре дня... Но понимаю, что не могу без тебя и безумно люблю вас. В то же время не понимаю, разве я заслужил потерять свое счастье, все самое дорогое в моей жизни, моего ангела, которого я так давно ждал и которого я так уже давно люблю. Ты знаешь, как я люблю, когда семья вместе. Ты знаешь, что это все для меня. Очень жаль, что ты думаешь, что имеешь право лишать человека самого святого», - написал Григоренко.

По словам Алены, в последнее время Илья очень сильно изменился и стал скрытным, она устала терпеть его обман.

Илья Григоренко не может смириться с расставанием с беременной Аленой Ашмариной

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Ключевые слова: Алена Ашмарина, Илья Григоренко

Количество просмотров: 2 808
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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