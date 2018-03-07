Джастин Теру быстро оправился после развода с Дженнифер Энистон

Знаменитости так и не сообщили, что же стало причиной расставания, но это решение было принято обоюдно. По словам инсайдера, Дженнифер развод дался тяжело, поэтому она в ближайшее время отказалась от каких-либо выходов в свет.А вот Джастин быстро оправился и уже стал гостем показа Louis Vuitton и выглядел очень бодро. На светском мероприятии он появился в черной кожаной куртке, такого же цвета джинсах и ботинках.