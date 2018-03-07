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Джастин Теру быстро оправился после развода с Дженнифер Энистон

Вчера, 22:32
Некоторое время назад поклонники звездной пары Дженнифер Энистон и Джастина Теру были удивлены, узнав об их разводе.

Джастин Теру быстро оправился после развода с Дженнифер Энистон
Знаменитости так и не сообщили, что же стало причиной расставания, но это решение было принято обоюдно. По словам инсайдера, Дженнифер развод дался тяжело, поэтому она в ближайшее время отказалась от каких-либо выходов в свет.

Джастин Теру быстро оправился после развода с Дженнифер Энистон


А вот Джастин быстро оправился и уже стал гостем показа Louis Vuitton и выглядел очень бодро. На светском мероприятии он появился в черной кожаной куртке, такого же цвета джинсах и ботинках.

Джастин Теру быстро оправился после развода с Дженнифер Энистон

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Ключевые слова: Джастин Теру

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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