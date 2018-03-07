Хелен Миррен без макияжа предстала в естественном виде

Знаменитая актриса Хелен Миррен в свои 72 года не стесняется публиковать снимки, на которых у нее нет ни макияжа, ни укладки.

Недавно в микроблоге актрисы появилась фотография, на которой она позирует без грамма косметики. Оказалось, что Хелен раньше часто комплексовала из-за своего внешнего вида.«Есть красивые люди. И я знаю, что я не из этой категории», - признается знаменитость.По словам Хелен, в 60-е годы прошлого века, когда ее начали узнавать на улицах, ей было неловко, но постепенно она привыкла к этому.