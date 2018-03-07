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Хелен Миррен без макияжа предстала в естественном виде

Вчера, 22:55
Знаменитая актриса Хелен Миррен в свои 72 года не стесняется публиковать снимки, на которых у нее нет ни макияжа, ни укладки.

Хелен Миррен без макияжа предстала в естественном виде
Недавно в микроблоге актрисы появилась фотография, на которой она позирует без грамма косметики. Оказалось, что Хелен раньше часто комплексовала из-за своего внешнего вида.

Хелен Миррен без макияжа предстала в естественном виде


«Есть красивые люди. И я знаю, что я не из этой категории», - признается знаменитость.

По словам Хелен, в 60-е годы прошлого века, когда ее начали узнавать на улицах, ей было неловко, но постепенно она привыкла к этому.

Хелен Миррен без макияжа предстала в естественном виде

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Ключевые слова: Хелен Миррен

Количество просмотров: 702
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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