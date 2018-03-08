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Вдова Дмитрия Марьянова уходит от ответов на вопросы о его алкоголизме

Вчера, 14:39
Перед смертью Дмитрий Марьянов находился в реабилитационном центре, что и породило распространение множества слухов.

Вдова Дмитрия Марьянова уходит от ответов на вопросы о его алкоголизме
Именно в клинике он почувствовал себя плохо, и его не успели отвезти в больницу, чтобы оказать помощь. После этого общественность начала обсуждать его проблемы с алкоголем, но вдова Марьянова Ксения Бик не отвечает на вопросы касательно этого.

Вдова Дмитрия Марьянова уходит от ответов на вопросы о его алкоголизме


«Не хочу об этом... Всякое в нашей жизни было. Но когда мне нужна была помощь, я одна все делала, билась, никто не спросил, не помог. А сейчас...И еще вот эту формулировку произносят: «Она его засунула в реабилитационный центр». Вы вообще Марьянова знаете? Его вообще можно было куда-то «засунуть» - с этим характером безумным?! Или что, зря с ним женщины не высиживали больше трех лет? Или зря, что ли, он до 45 лет не был женат ни разу? Там характер был - будь здоров», - заявила женщина.

Ксения не понимает тех, кто говорит, что она желала смерти своему супругу, чтобы стать хозяйкой его московской квартиры. Женщина возмущается подобным слухам, заявив, что на момент свадьбы у нее была квартира на Украине.

Вдова Дмитрия Марьянова уходит от ответов на вопросы о его алкоголизме

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Ключевые слова: Дмитрий Марьянов

Количество просмотров: 2 392
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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