Фотографии Шейк произвели фурор среди пользователей Сети, которые в очередной раз пришли в восторг от ее внешнего вида, да и не скажешь, что у нее есть ребенок.
Ирина Шейк в нижнем белье произвела фурор в Сети
Вчера, 15:24
Знаменитая модель Ирина Шейк успевает не только вести успешную модельную карьеру, но и уделять время возлюбленному Бредли Куперу и маленькой дочке Лее.
На днях в микроблоге Ирины появились интимные фотографии, на которых она демонстрирует новую коллекцию бренда Intimissimi. Модель запечатлена в соблазнительном белье, демонстрируя свою роскошную фигуру.
Фотографии Шейк произвели фурор среди пользователей Сети, которые в очередной раз пришли в восторг от ее внешнего вида, да и не скажешь, что у нее есть ребенок.
Фотографии Шейк произвели фурор среди пользователей Сети, которые в очередной раз пришли в восторг от ее внешнего вида, да и не скажешь, что у нее есть ребенок.
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Ключевые слова: Ирина Шейк
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Количество просмотров: 3 055
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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Ирина Шейк в нижнем белье произвела фурор в Сети Знаменитая модель Ирина Шейк успевает не только вести успешную модельную карьеру, но и уделять время возлюбленному Бредли Куперу и маленькой дочке Лее.
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