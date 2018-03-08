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Ирина Шейк в нижнем белье произвела фурор в Сети

Вчера, 15:24
Знаменитая модель Ирина Шейк успевает не только вести успешную модельную карьеру, но и уделять время возлюбленному Бредли Куперу и маленькой дочке Лее.

Ирина Шейк в нижнем белье произвела фурор в Сети
На днях в микроблоге Ирины появились интимные фотографии, на которых она демонстрирует новую коллекцию бренда Intimissimi. Модель запечатлена в соблазнительном белье, демонстрируя свою роскошную фигуру.

Ирина Шейк в нижнем белье произвела фурор в Сети


Фотографии Шейк произвели фурор среди пользователей Сети, которые в очередной раз пришли в восторг от ее внешнего вида, да и не скажешь, что у нее есть ребенок.

Ирина Шейк в нижнем белье произвела фурор в Сети

← Натали Неведрова сделала ринопластик... Алена Шишкова показала роскошную груд... →

Ключевые слова: Ирина Шейк

Количество просмотров: 3 055
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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