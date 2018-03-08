Ирина Шейк в нижнем белье произвела фурор в Сети

На днях в микроблоге Ирины появились интимные фотографии, на которых она демонстрирует новую коллекцию бренда Intimissimi. Модель запечатлена в соблазнительном белье, демонстрируя свою роскошную фигуру.Фотографии Шейк произвели фурор среди пользователей Сети, которые в очередной раз пришли в восторг от ее внешнего вида, да и не скажешь, что у нее есть ребенок.