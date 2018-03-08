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Юлия Снигирь объяснила, почему редко общается с журналистами

Вчера, 15:44
Известная актриса Юлия Снигирь является довольно закрытым человеком, взять у нее интервью является сложной задачей.

Юлия Снигирь объяснила, почему редко общается с журналистами
Недавно же актриса согласилась побеседовать с журналистами и откровенно ответила на их вопросы. Она объяснила такое свое поведение, оказалось, что причина в ее неумении контактировать с людьми.

Юлия Снигирь объяснила, почему редко общается с журналистами


«Актеру легче дистанцироваться от людей, от мира, потому что на экране или на сцене это как бы и не он сам. Это кто-то другой, за которого можно спрятаться. А вот лично мне действительно сложно контактировать с людьми. Меня часто упрекают в позе, когда я отказываюсь от интервью, от публичных мероприятий, что, мол, я играю в какую-то загадочность или звездность.

Юлия Снигирь объяснила, почему редко общается с журналистами


Ну это совершенная ерунда. Я просто люблю быть дома, одна или с семьей, с близкими мне людьми. И не люблю быть с неблизкими. Работа предполагает такую отдачу энергетическую, что необходимо ее восполнять, а не примерять все новые и новые маски», — заявила актриса в интервью журналу Hello!

Юлия призналась, что рождение ребенка ее сильно изменило, она научилась совмещать и любимую работу, и заботу о своей семье.

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Ключевые слова: Юлия Снигирь

Количество просмотров: 3 965
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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