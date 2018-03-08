Юлия Снигирь объяснила, почему редко общается с журналистами

Недавно же актриса согласилась побеседовать с журналистами и откровенно ответила на их вопросы. Она объяснила такое свое поведение, оказалось, что причина в ее неумении контактировать с людьми.«Актеру легче дистанцироваться от людей, от мира, потому что на экране или на сцене это как бы и не он сам. Это кто-то другой, за которого можно спрятаться. А вот лично мне действительно сложно контактировать с людьми. Меня часто упрекают в позе, когда я отказываюсь от интервью, от публичных мероприятий, что, мол, я играю в какую-то загадочность или звездность.Ну это совершенная ерунда. Я просто люблю быть дома, одна или с семьей, с близкими мне людьми. И не люблю быть с неблизкими. Работа предполагает такую отдачу энергетическую, что необходимо ее восполнять, а не примерять все новые и новые маски», — заявила актриса в интервью журналу Hello!Юлия призналась, что рождение ребенка ее сильно изменило, она научилась совмещать и любимую работу, и заботу о своей семье.