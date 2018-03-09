После слухов об астраханских квартирах Анастасия Волочкова устроила встречу с бывшим мужем

Представитель Анастасии решил прояснить этот слух, он не отрицает данную информацию, но уверяет, что балерине данная недвижимость совершенно не нужна.«У Анастасии, действительно, есть квартира и дом в Москве, жилье Питере, и в прошлом году она заплатила около 300 тысяч рублей налога на имущество. Что же касается квартир в Астрахани, то это бизнес-проект бывшего мужа Волочковой Игоря Вдовина. Анастасия дала ему взаймы 3 миллиона долларов, и теперь этими квартирами он пытается погасить долг. Но Волочковой они не нужны, она отказывается от них и просит вернуть деньги», - заявил представитель звезды.По слухам, Анастасия намеревается отказаться от квартир в Астрахани, чтобы наконец-то вернуть долг с экс-супруга. Видимо, по этой причине в её доме срочно была организована с ним встреча.