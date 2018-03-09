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После слухов об астраханских квартирах Анастасия Волочкова устроила встречу с бывшим мужем

Сегодня, 11:15
Некоторое время назад бывший водитель Анастасии Волочковой заявил о том, что у неё есть 22 квартиры в Астрахани.

После слухов об астраханских квартирах Анастасия Волочкова устроила встречу с бывшим мужем
Представитель Анастасии решил прояснить этот слух, он не отрицает данную информацию, но уверяет, что балерине данная недвижимость совершенно не нужна.

После слухов об астраханских квартирах Анастасия Волочкова устроила встречу с бывшим мужем


«У Анастасии, действительно, есть квартира и дом в Москве, жилье Питере, и в прошлом году она заплатила около 300 тысяч рублей налога на имущество. Что же касается квартир в Астрахани, то это бизнес-проект бывшего мужа Волочковой Игоря Вдовина. Анастасия дала ему взаймы 3 миллиона долларов, и теперь этими квартирами он пытается погасить долг. Но Волочковой они не нужны, она отказывается от них и просит вернуть деньги», - заявил представитель звезды.

По слухам, Анастасия намеревается отказаться от квартир в Астрахани, чтобы наконец-то вернуть долг с экс-супруга. Видимо, по этой причине в её доме срочно была организована с ним встреча.

После слухов об астраханских квартирах Анастасия Волочкова устроила встречу с бывшим мужем

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 2 808
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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