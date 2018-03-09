Ксения Бородина собрала гостей в Милане, чтобы отпраздновать юбилей

Вчера бессменной ведущей реалити-шоу "Дом-2" исполнилось 35 лет, и она решила отметить его в Милане, где собрала своих близких друзей. Одним из первых любимую супругу поздравил Курбан Омаров.«Моя горячо любимая девочка! Ты родилась в самый женский день день не просто так. Пусть не смолкают сегодня птицы, пусть не хмурятся небеса, пусть всегда сияют радостью твои глаза.Я хочу дарить тебе счастье, радость, добро и благополучие. Я готов весь мир бросить к твоим ногам. Только оставайся всегда самой восхитительной и желанной. С днем рождения, моя любовь», - обратился к Ксении мужчина.Те, кто не смог присутствовать на праздновании дня рождения Бородиной, отправили ей подарки прямо в Милан, чем поспешила похвастаться телеведущая.