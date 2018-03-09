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Анна Хилькевич ужаснулась от неопытности няни своей дочери

Сегодня, 11:37
У известной актрисы Анны Хилькевич подрастает дочка Арианна, которой в конце прошлого года исполнилось два года.

Анна Хилькевич ужаснулась от неопытности няни своей дочери
Анна уже давно вернулась к работе, поэтому ей пришлось нанять няню, которая бы ухаживала за ее дочерью. Но женщина оказалась совершенно неопытной и подвергала жизнь малышки опасности.

Анна Хилькевич ужаснулась от неопытности няни своей дочери


«Она могла тряпкой вытереть стол, а потом лицо ребенку. Речь была правильная, и дочку она хорошо учила. Но доверия не вызывала. Например, я ей говорю: пожалуйста, забирайте ребенка из садика только на коляске… Она отвечала: «Да-да-да, конечно». А у меня в районе много подруг живет, и вот одна подруга сфотографировала, как наша няня перебегает дорогу с ребенком на руках, да еще и не по переходу. А на дороге же постоянно происходят аварии! Говорю ей: «Зачем вы так делаете? Я же вас просила!» — «Я так не делаю». Показываю ей фотографию, она говорит: «Это не я». Ну то есть в лицо мне врет!», - сообщила Хилькевич.

В итоге Анне пришлось уволить женщину со скандалом, теперь же за Арианной присматривает другая няня, которая полностью устраивает актрису.

Анна Хилькевич ужаснулась от неопытности няни своей дочери

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Ключевые слова: Анна Хилькевич

Количество просмотров: 2 600
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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