Анна Хилькевич ужаснулась от неопытности няни своей дочери

Анна уже давно вернулась к работе, поэтому ей пришлось нанять няню, которая бы ухаживала за ее дочерью. Но женщина оказалась совершенно неопытной и подвергала жизнь малышки опасности.«Она могла тряпкой вытереть стол, а потом лицо ребенку. Речь была правильная, и дочку она хорошо учила. Но доверия не вызывала. Например, я ей говорю: пожалуйста, забирайте ребенка из садика только на коляске… Она отвечала: «Да-да-да, конечно». А у меня в районе много подруг живет, и вот одна подруга сфотографировала, как наша няня перебегает дорогу с ребенком на руках, да еще и не по переходу. А на дороге же постоянно происходят аварии! Говорю ей: «Зачем вы так делаете? Я же вас просила!» — «Я так не делаю». Показываю ей фотографию, она говорит: «Это не я». Ну то есть в лицо мне врет!», - сообщила Хилькевич.В итоге Анне пришлось уволить женщину со скандалом, теперь же за Арианной присматривает другая няня, которая полностью устраивает актрису.