Наташа Ионова поделилась снимком мамы, восхитив своих фанатов

Недавно же исполнительница решила показать, от кого она унаследовала такую внешность. В микроблоге Натальи появилась совместная фотография с мамой, которая была сделана недавно, а вторая - двадцать лет назад.«Изменилось многое, но мы с мамой по‑прежнему близкие подруги, две родные души», — написала под снимком Ионова.Стоит отметить, что Наталья счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым, у них подрастают две очаровательные дочки.