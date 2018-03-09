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Наташа Ионова поделилась снимком мамы, восхитив своих фанатов

Сегодня, 11:44
Популярная певица Наталья Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, может похвастаться стройной фигурой.

Наташа Ионова поделилась снимком мамы, восхитив своих фанатов
Недавно же исполнительница решила показать, от кого она унаследовала такую внешность. В микроблоге Натальи появилась совместная фотография с мамой, которая была сделана недавно, а вторая - двадцать лет назад.

Наташа Ионова поделилась снимком мамы, восхитив своих фанатов


«Изменилось многое, но мы с мамой по‑прежнему близкие подруги, две родные души», — написала под снимком Ионова.

Стоит отметить, что Наталья счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым, у них подрастают две очаровательные дочки.

Наташа Ионова поделилась снимком мамы, восхитив своих фанатов

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Ключевые слова: Наташа Ионова

Количество просмотров: 1 521
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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