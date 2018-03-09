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У Ольги Бузовой диагностировали серьезную травму

Вчера, 19:39
Некоторое время назад телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила поклонникам о том, что повредила ногу, а на днях рассказала, что все оказалось намного серьезнее, чем она думала.

У Ольги Бузовой диагностировали серьезную травму
Ольга, несмотря на травму, продолжала давать концерты, причем на сцене ей приходиться много танцевать. Недавний же осмотр у терапевта закончился тем, что он поставил неутешительный диагноз.

У Ольги Бузовой диагностировали серьезную травму


"Липецк, мы на площадке, и скоро начнется мой концерт. Неутешительный диагноз поставил сегодня травматолог. Частично повреждена передняя крестообразная связка, нужно срочно лечение и покой... не могу ходить и танцевать... Завтра у меня два спектакля в Москве в Театре эстрады и концерт в городе Реутов – клуб "Диктатор", которые состоятся чего бы мне этого ни стоило, но по дальнейшим концертам мы будем принимать решение... Я вам все сообщу. Люблю", – поведала Бузова.

Стоит отметить, что некоторое время назад Ольга гастролировала по Дальнему Востоку и лишь недавно вернулась в Москву.

У Ольги Бузовой диагностировали серьезную травму

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 3 081
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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