У Ольги Бузовой диагностировали серьезную травму

Ольга, несмотря на травму, продолжала давать концерты, причем на сцене ей приходиться много танцевать. Недавний же осмотр у терапевта закончился тем, что он поставил неутешительный диагноз."Липецк, мы на площадке, и скоро начнется мой концерт. Неутешительный диагноз поставил сегодня травматолог. Частично повреждена передняя крестообразная связка, нужно срочно лечение и покой... не могу ходить и танцевать... Завтра у меня два спектакля в Москве в Театре эстрады и концерт в городе Реутов – клуб "Диктатор", которые состоятся чего бы мне этого ни стоило, но по дальнейшим концертам мы будем принимать решение... Я вам все сообщу. Люблю", – поведала Бузова.Стоит отметить, что некоторое время назад Ольга гастролировала по Дальнему Востоку и лишь недавно вернулась в Москву.