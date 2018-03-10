Поборовшая рак Елена Степунина мечтает вернуть прежнюю внешность

Из-за курсов химиотерапии волосы Елены начали выпадать. Недавно же стало известно, что женщина смогла победить болезнь и теперь лишь должна проходить регулярные обследования.«Да, я знаю, что многие сейчас напишут: «Это все фигня, главное здоровье». Так-то оно так, но уж поверьте, каждой девочке в любой ситуации хочется быть секси. И не говорите, что и с короткими волосами мне ок. Да, пойдет. Но вот посмотрите на меня хотя бы в парике. Ну, красотка же! Больше всего я тоскую именно по длинным темным волосам. Даже не по фигуре, а именно по волосам», - сообщила Елена.Напомним, что у Степуниной есть маленький сын, который родился осенью 2016 года, и она сейчас старается проводить с ним как можно больше времени.