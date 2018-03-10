Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Рита Дакота рассказала об изменениях в жизни после рождения дочери

Сегодня, 10:51
Вчера, 9 марта, день рождения отмечала популярная певица и композитор Рита Дакота, и встретила она свой 28-й день рождения на Бали вместе с семьей.

Рита Дакота рассказала об изменениях в жизни после рождения дочери
В честь этого радостного события исполнительница опубликовала свежую фотографию, а в подписи оставила длинный пост, в котором подвела итоги уходящего года. Самым важным событием для нее стало рождение дочери Мии.

Рита Дакота рассказала об изменениях в жизни после рождения дочери


«События моего 27-го перевернули мою жизнь, поделив на «до» и «после», проносились по ней цунами, закручивали огромными волнами и крутили, крутили, то фигача о дно со всей дури, то выкидывая к самым облакам. Так что я обнуляю все свои прошлые бла-бла-бла и поздравляю себя с тем, что пережила свои 27, оставшись в (относительно) здравом уме и в позитивном созидательном состоянии духа, в любви и счастье…» - рассказала Рита фолловерам.

Напомним, что несколько дней назад артистка вместе с мужем Владом Соколовским и родными решила еще задержаться на Бали, хотя изначально они планировали провести там два месяца.

Рита Дакота рассказала об изменениях в жизни после рождения дочери

← Поборовшая рак Елена Степунина мечтае... Алексей Панин шокировал поклонников н... →

Ключевые слова: Рита Дакота

Количество просмотров: 2 418
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Рита Дакота показала свои упругие ягодицы
Рита Дакота и Влад Соколовский с маленькой дочкой улетели на два месяца на Бали
Рита Дакота впервые вышла в свет после рождения дочери
Рита Дакота скрывает рождение ребенка
Самое популярное за неделю

Для кого Алиса Лобанова стала "дорогим удовольствием" Алиса Лобанова телеведущая, художник и бизнес-леди украсила собой обложку журнала "Дорогое удовольствие".
Степан Меньщиков и его супруга окончательно выяснили отношения Осенью прошлого года бывший участник главной телестройки страны Степан Меньщиков заявил о расставании с супругой.
Беременная Ольга Рапунцель уладила конфликт с сестрой На реалити-шоу "Дом-2" почти месяц назад появилась младшая сестра беременной участницы телепроекта Ольги Рапунцель Алена.
Поклонники заметили округлившийся животик Ксении Бородины 8 марта 35-летие отметила бессменная ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина.
Пьяный Михаил Ефремов со сцены начал посылать матом зрителей и сорвал спектакль 7 марта в театре Самары должен был состояться спектакль с участием известного актера Михаила Ефремова.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.