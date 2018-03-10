Рита Дакота рассказала об изменениях в жизни после рождения дочери

В честь этого радостного события исполнительница опубликовала свежую фотографию, а в подписи оставила длинный пост, в котором подвела итоги уходящего года. Самым важным событием для нее стало рождение дочери Мии.«События моего 27-го перевернули мою жизнь, поделив на «до» и «после», проносились по ней цунами, закручивали огромными волнами и крутили, крутили, то фигача о дно со всей дури, то выкидывая к самым облакам. Так что я обнуляю все свои прошлые бла-бла-бла и поздравляю себя с тем, что пережила свои 27, оставшись в (относительно) здравом уме и в позитивном созидательном состоянии духа, в любви и счастье…» - рассказала Рита фолловерам.Напомним, что несколько дней назад артистка вместе с мужем Владом Соколовским и родными решила еще задержаться на Бали, хотя изначально они планировали провести там два месяца.