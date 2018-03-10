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Пьяный Михаил Ефремов со сцены начал посылать матом зрителей и сорвал спектакль

Сегодня, 11:11
7 марта в театре Самары должен был состояться спектакль с участием известного актера Михаила Ефремова.

Пьяный Михаил Ефремов со сцены начал посылать матом зрителей и сорвал спектакль
Мужчина, появившись на сцене в совершенно неадекватном состоянии, начал вести себя очень грубо. Актриса Анна Коровкина, которая оказалась среди зрителей, поведала о совершенно неприемлемом поведении Ефремова.

Пьяный Михаил Ефремов со сцены начал посылать матом зрителей и сорвал спектакль


«Сходила 7 марта на спектакль театра «Современник», гастролирующего в Самаре. Задержали на 35 минут. Не извинились. Оказалось, ждали артиста Ефремова. Потом он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно, радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару. Весь спектакль он возвращался к этому посланию. Люди, заплатившие от 4 до 7 тысяч рублей, были немножко обескуражены», - заявила актриса.

Напомним, что в Сети нередко обсуждают алкогольную зависимость Ефремова, но он сам старается на эту информацию никак не реагировать.

Пьяный Михаил Ефремов со сцены начал посылать матом зрителей и сорвал спектакль

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Ключевые слова: Михаил Ефремов

Количество просмотров: 1 794
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Пьяный Михаил Ефремов со сцены начал посылать матом зрителей и сорвал спектакль 7 марта в театре Самары должен был состояться спектакль с участием известного актера Михаила Ефремова.
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