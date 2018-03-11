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Стефания Маликова рассказала, как восприняла новость о появлении на свет брата

Вчера, 17:48
В конце января известный певец Дмитрий Маликов стал счастливым отцом долгожданного сына.

Стефания Маликова рассказала, как восприняла новость о появлении на свет брата
Супруги до последнего скрывали от общественности факт рождения малыша. И даже 18-летняя дочь пары Стефания узнала об этом лишь за несколько дней до появления на свет брата.

Стефания Маликова рассказала, как восприняла новость о появлении на свет брата


«Мне папа рассказал о том, что скоро в доме появится еще один ребенок. Я, конечно, была очень удивлена. Мама боялась мне рассказывать, боялась моей реакции. Однако я была очень счастлива. А потом, когда увидела мальчика, расплакалась. Раньше я никогда не видела такого маленького ребенка. Мне тогда показалось, что это такое настоящее Божье чудо, он просто потрясающий», - поведала девушка.

Напомним, что недавно мы писали о том, что молодые родители еще не выбрали для своего сына имени, хотя по закону на это дается ограниченное время.

Стефания Маликова рассказала, как восприняла новость о появлении на свет брата

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Ключевые слова: Дмитрий Маликов, Стефания Маликова

Количество просмотров: 4 550
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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