Стефания Маликова рассказала, как восприняла новость о появлении на свет брата

Супруги до последнего скрывали от общественности факт рождения малыша. И даже 18-летняя дочь пары Стефания узнала об этом лишь за несколько дней до появления на свет брата.«Мне папа рассказал о том, что скоро в доме появится еще один ребенок. Я, конечно, была очень удивлена. Мама боялась мне рассказывать, боялась моей реакции. Однако я была очень счастлива. А потом, когда увидела мальчика, расплакалась. Раньше я никогда не видела такого маленького ребенка. Мне тогда показалось, что это такое настоящее Божье чудо, он просто потрясающий», - поведала девушка.Напомним, что недавно мы писали о том, что молодые родители еще не выбрали для своего сына имени, хотя по закону на это дается ограниченное время.