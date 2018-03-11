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Ксения Бородина ответила на слухи о своем интересном положении

Вчера, 18:54
8 марта бессменная ведущая телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина отметила 35-летие, а фотографии с торжества породили слухи о ее беременности.

Ксения Бородина ответила на слухи о своем интересном положении
Ксения спустя несколько дней решила ответить на слухи и сделала это с присущим ей чувством юмора. Таким образом Бородина расставила все точки над i.

Ксения Бородина ответила на слухи о своем интересном положении


«Только сейчас увидела из новостей «Инстаграма», что, оказывается вы в этом платье увидели у меня живот, и подумали что я беременная.

Ксения Бородина ответила на слухи о своем интересном положении


Так может, определимся, худая надоело, давай уже хоть пару килограммов набери, или все-таки толстушка с животом. Мне то моя форма сейчас нравится, как никогда. На этом фото пришлось втянуть свой 7-ми месячный живот», — призналась Ксения.

Напомним, что телеведущая является счастливой мамой двух дочерей, Маруси от предыдущего брака и Теи от нынешнего супруга Курбана Омарова.

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Ключевые слова: Ксения Бородина

Количество просмотров: 6 227
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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