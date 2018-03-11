Ксения Бородина ответила на слухи о своем интересном положении

Ксения спустя несколько дней решила ответить на слухи и сделала это с присущим ей чувством юмора. Таким образом Бородина расставила все точки над i.«Только сейчас увидела из новостей «Инстаграма», что, оказывается вы в этом платье увидели у меня живот, и подумали что я беременная.Так может, определимся, худая надоело, давай уже хоть пару килограммов набери, или все-таки толстушка с животом. Мне то моя форма сейчас нравится, как никогда. На этом фото пришлось втянуть свой 7-ми месячный живот», — призналась Ксения.Напомним, что телеведущая является счастливой мамой двух дочерей, Маруси от предыдущего брака и Теи от нынешнего супруга Курбана Омарова.