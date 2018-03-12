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Обнаженная Рози Хантингтон-Уайтли поделилась снимком на последних сроках беременности

Сегодня, 11:17
В июле прошлого года Рози Хантингтон-Уайтли подарила актеру Джейсону Стетхэму очаровательного сына.

Обнаженная Рози Хантингтон-Уайтли поделилась снимком на последних сроках беременности
Всю беременность Рози старалась не афишировать свое интересное положение, поэтому в Сети практически не появлялись ее снимки с округлившимся животом. Да и до сих пор молодая мама еще не показала лица новорожденного сына.

Обнаженная Рози Хантингтон-Уайтли поделилась снимком на последних сроках беременности


Недавно же Рози решила порадовать своих подписчиков и опубликовала фотографию, на которой она позирует в полностью обнаженном виде, будучи на последних сроках беременности.

Пользователи Сети пришли в восторг от снимка и засыпали знаменитость комплиментами.

Обнаженная Рози Хантингтон-Уайтли поделилась снимком на последних сроках беременности

← Поклонники едва узнают преобразившую...

Ключевые слова: Рози Хантингтон-Уайтли

Количество просмотров: 2 886
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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