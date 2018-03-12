Обнаженная Рози Хантингтон-Уайтли поделилась снимком на последних сроках беременности

Всю беременность Рози старалась не афишировать свое интересное положение, поэтому в Сети практически не появлялись ее снимки с округлившимся животом. Да и до сих пор молодая мама еще не показала лица новорожденного сына.Недавно же Рози решила порадовать своих подписчиков и опубликовала фотографию, на которой она позирует в полностью обнаженном виде, будучи на последних сроках беременности.Пользователи Сети пришли в восторг от снимка и засыпали знаменитость комплиментами.