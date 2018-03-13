Алексей Чумаков готов ради семьи на все

В честь этого события Алексей оставил на своей личной странице в соцсети содержательный пост, в котором рассказал о своем характере.«Я ненавижу несправедливость и не пытаюсь быть любимым всеми. Именно поэтому, могу послать, будучи очень принципиальным. Я умею любить и прощать самые непростительные вещи. Я чувствую больше, чем многие могут себе представить. Я бываю хмурым и сварливым. Я ленив тогда когда мне не интересно, но я сверну горы, если вдохновлён. Мне очень больно если я не прав и сделал плохо другому человеку, но я хладнокровно уничтожу любого, кто нарушит безопасность моей семьи. Я безгранично люблю своих слушателей и готов смотреть в глаза каждому из вас и обнимать каждого из вас», - написал Чумаков.Напомним, что Алексей счастлив в браке с Юлией Ковальчук, и у них подрастает очаровательная дочка, которая родилась в прошлом году.