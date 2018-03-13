В Сети активно обсуждают беременность Кендалл Дженнер

На днях в микроблоге мамы семейства Крис был опубликован снимок с шестью дочерьми. Пользователи Сети заметили, что стройная фигура Кендалл стала более округлой, у нее появился небольшой живот.В итоге подписчики сделали вывод, что Кендалл находится в интересном положении, но пока старается не афишировать эту информацию. Если же девушка и правда беременна, то скорее всего отцом ее будущего ребенка является баскетболист Блейк Гриффин, с которым Кендалл встречается уже около года.