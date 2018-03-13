В итоге подписчики сделали вывод, что Кендалл находится в интересном положении, но пока старается не афишировать эту информацию. Если же девушка и правда беременна, то скорее всего отцом ее будущего ребенка является баскетболист Блейк Гриффин, с которым Кендалл встречается уже около года.
В Сети активно обсуждают беременность Кендалл Дженнер
Сегодня, 09:15
В семье Кардашьян-Дженнер случился настоящий бэби-бум, а теперь заговорили об интересном положении Кендал Дженнер.
На днях в микроблоге мамы семейства Крис был опубликован снимок с шестью дочерьми. Пользователи Сети заметили, что стройная фигура Кендалл стала более округлой, у нее появился небольшой живот.
В итоге подписчики сделали вывод, что Кендалл находится в интересном положении, но пока старается не афишировать эту информацию. Если же девушка и правда беременна, то скорее всего отцом ее будущего ребенка является баскетболист Блейк Гриффин, с которым Кендалл встречается уже около года.
В итоге подписчики сделали вывод, что Кендалл находится в интересном положении, но пока старается не афишировать эту информацию. Если же девушка и правда беременна, то скорее всего отцом ее будущего ребенка является баскетболист Блейк Гриффин, с которым Кендалл встречается уже около года.
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Ключевые слова: Кендалл Дженнер
Количество просмотров: 1 859
Количество просмотров: 1 859
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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