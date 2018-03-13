Анджелина Джоли сделала заявление, после чего спровоцировала разговоры о проблемах с психикой

Недавно же Джоли сделала заявление, которое заставило всех усомниться в ее психическом состоянии. Оказывается, она даже ванну принимает в присутствии одного из детей.«Я действительно никогда не расслабляюсь, и меня сводит с ума, когда люди говорят мне «расслабься». Я из тех мам, кто всегда занят своими детьми, я даже ванну принимаю в присутствии одного из детей. Мне хочется приучить их к эмпатии, и своим примером я показываю, как важно заботиться о других. И не быть эгоистом», - призналась Анджелина.Стоит отметить, что у Джоли подрастают три биологических ребенка и еще трое приемных детей. Экс-супруг актрисы Брэд Питт пытается добиться совместной опеки над их детьми.