Ким Кардашьян призналась, что ненавидела свою беременность

Эпатажная 37-летняя звезда Ким Кардашьян разоткровенничалась в свежем интервью для американской версии издания Elle. Среди прочего Кардашьян поведала о своём отношении к беременности. Напомним, что Ким и её супруг Канье Уэст воспитывают троих детей, младший из которых появился на свет от суррогатной матери."После родов плацента должна выходить наружу, но моя застряла. Из-за такого женщины часто умирают при родах: начинается кровотечение, которое трудно остановить и которое может привести к смерти. В моем случае это было так отвратительно - чтобы достать плаценту, врачу пришлось засунуть в меня руку чуть ли не по локоть и выскребать все это. Было невероятно больно" - призналась Кардашьян и добавила: "Я ненавидела быть беременной. Но несмотря на это, я все равно хотела бы родить сама. Не знаю, как сложится дальше. Сейчас меня все устраивает, ведь еще очень важно уделять мужу столько же времени, сколько и детям. Не думаю, что я потяну большее количество"."Да, я называю ее суррогатной матерью, но на самом деле это неправильно: суррогатным это материнство было бы, если бы врачи взяли сперму моего мужа и яйцеклетки другой женщины. Но это не наш случай: генетический материал мой и Канье. Просто нашего ребенка выносила другая женщина" - рассказала звезда.