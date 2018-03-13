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Ким Кардашьян призналась, что ненавидела свою беременность

Вчера, 21:57
Светская львица Ким Кардашьян шокировала поклонников своими откровениями в новом интервью.

Ким Кардашьян призналась, что ненавидела свою беременность
Эпатажная 37-летняя звезда Ким Кардашьян разоткровенничалась в свежем интервью для американской версии издания Elle. Среди прочего Кардашьян поведала о своём отношении к беременности. Напомним, что Ким и её супруг Канье Уэст воспитывают троих детей, младший из которых появился на свет от суррогатной матери.

Ким Кардашьян призналась, что ненавидела свою беременность


"После родов плацента должна выходить наружу, но моя застряла. Из-за такого женщины часто умирают при родах: начинается кровотечение, которое трудно остановить и которое может привести к смерти. В моем случае это было так отвратительно - чтобы достать плаценту, врачу пришлось засунуть в меня руку чуть ли не по локоть и выскребать все это. Было невероятно больно" - призналась Кардашьян и добавила: "Я ненавидела быть беременной. Но несмотря на это, я все равно хотела бы родить сама. Не знаю, как сложится дальше. Сейчас меня все устраивает, ведь еще очень важно уделять мужу столько же времени, сколько и детям. Не думаю, что я потяну большее количество".

Ким Кардашьян призналась, что ненавидела свою беременность


Ким Кардашьян призналась, что ненавидела свою беременность


"Да, я называю ее суррогатной матерью, но на самом деле это неправильно: суррогатным это материнство было бы, если бы врачи взяли сперму моего мужа и яйцеклетки другой женщины. Но это не наш случай: генетический материал мой и Канье. Просто нашего ребенка выносила другая женщина" - рассказала звезда.

Ким Кардашьян призналась, что ненавидела свою беременность

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 949
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, elle, daily mail

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