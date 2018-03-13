Алиса Лобанова украсила обложку культового издания L’Officiel Казахстан

Но свой шарм и умение эффектно предстать перед камерой Алиса не утратила, а даже приумножила умения, поэтому редакторы стильных изданий часто приглашают Лобанову на съемки и интересный разговор.Алиса Лобанова, телеведущая, модель, общественный деятель и соучредитель самого популярного в России сетевого магазина игрушек «TOY.RU», появилась на обложке культового издания.Фотографу Алене Никифоровой и стилисту Алесе Богданович удалось создать образ неприступной красавицы с холодным взглядом.Но в отличии от андерсоновской героини роковая блондинка имеет лишь строгий взгляд, а сердце у нее самое горячее: ведь Алиса Лобанова – организатор и главный вдохновитель благотворительного фонда «Поделись ДоброTOY!».При этом фотографии понравятся ценителям женского изящества и красоты, ведь они получились не только красивыми, но и местами пикантными.