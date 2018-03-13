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Алиса Лобанова украсила обложку культового издания L’Officiel Казахстан

Вчера, 22:09
Алиса Лобанова одна из тех девушек, кому удалось беспрепятственно "перерасти" из модели в успешную бизнес-леди, владелицу много миллионных проектов.

Алиса Лобанова украсила обложку культового издания L’Officiel Казахстан
Но свой шарм и умение эффектно предстать перед камерой Алиса не утратила, а даже приумножила умения, поэтому редакторы стильных изданий часто приглашают Лобанову на съемки и интересный разговор.

Алиса Лобанова украсила обложку культового издания L’Officiel Казахстан


Алиса Лобанова, телеведущая, модель, общественный деятель и соучредитель самого популярного в России сетевого магазина игрушек «TOY.RU», появилась на обложке культового издания.

Алиса Лобанова украсила обложку культового издания L’Officiel Казахстан


Фотографу Алене Никифоровой и стилисту Алесе Богданович удалось создать образ неприступной красавицы с холодным взглядом.

Алиса Лобанова украсила обложку культового издания L’Officiel Казахстан


Но в отличии от андерсоновской героини роковая блондинка имеет лишь строгий взгляд, а сердце у нее самое горячее: ведь Алиса Лобанова – организатор и главный вдохновитель благотворительного фонда «Поделись ДоброTOY!».

Алиса Лобанова украсила обложку культового издания L’Officiel Казахстан


При этом фотографии понравятся ценителям женского изящества и красоты, ведь они получились не только красивыми, но и местами пикантными.

Алиса Лобанова украсила обложку культового издания L’Officiel Казахстан


Алиса Лобанова украсила обложку культового издания L’Officiel Казахстан

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Ключевые слова: Алиса Лобанова

Количество просмотров: 1 482
Автор: Mysha

Автор фото: L’Officiel Казахстан

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