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Коллекция сумок Кайли Дженнер шокировала ее поклонников

Сегодня, 08:58
Вся жизнь Кайли Дженнер находится под пристальным вниманием, и она любит красиво жить.

Коллекция сумок Кайли Дженнер шокировала ее поклонников
Недавно в своем микроблоге Кайли опубликовала фотографию, на которой решила похвастаться своей огромной коллекцией сумок. Для них она выделила отдельную комнату, среди сумок можно увидеть и очень дорогие экземпляры.

Коллекция сумок Кайли Дженнер шокировала ее поклонников


Кроме дорогих аксессуаров Кайли еще питает слабость к автомобилям. В честь рождения дочери возлюбленный Кайли подарил ей машину за 1,4 млн долларов.

Напомним, что 1 февраля девушка впервые стала мамой, подарив своему избраннику очаровательную дочку Сторми.

Коллекция сумок Кайли Дженнер шокировала ее поклонников

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Ключевые слова: Кайли Дженнер

Количество просмотров: 4 381
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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