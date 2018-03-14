Коллекция сумок Кайли Дженнер шокировала ее поклонников

Недавно в своем микроблоге Кайли опубликовала фотографию, на которой решила похвастаться своей огромной коллекцией сумок. Для них она выделила отдельную комнату, среди сумок можно увидеть и очень дорогие экземпляры.Кроме дорогих аксессуаров Кайли еще питает слабость к автомобилям. В честь рождения дочери возлюбленный Кайли подарил ей машину за 1,4 млн долларов.Напомним, что 1 февраля девушка впервые стала мамой, подарив своему избраннику очаровательную дочку Сторми.