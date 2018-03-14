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Концерт Ирины Аллегровой был сорван

Сегодня, 09:37
Популярная певица Ирина Аллегрова, которую называют "императрицей" российской эстрады, в последнее время выступает очень мало.

Концерт Ирины Аллегровой был сорван
Несколько дней назад исполнительница решила дать концерт в Санкт-Петербурге. Но многие зрители были разочарованы и уходили, не дождавшись конца шоу.

Концерт Ирины Аллегровой был сорван


«Последнюю половину концерта люди вставали и уходили! Если хочешь представить новые песни — так представь их на телевидении, чтобы люди знали, что они идут слушать. Шоу вообще не было. Переоделась один раз, и слава богу. Тут обсуждать даже нечего», «Из старых песен только «Привет Андрей», а где остальные? Надеялся зажечь на концерте, но увы; посмотрел вокруг — почти весь зал сидит, поспрашивал вокруг — все ждут старых веселых песен. Концерт неплохой, но хотелось другого», — делится "Комсомольская правда" мнением зрителей.

В свою программу Аллегрова не включила полюбившихся фанатами хитов, поэтому, по мнению критиков, она и растеряла преданных поклонников.

Концерт Ирины Аллегровой был сорван

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Ключевые слова: Ирина Аллегрова

Количество просмотров: 7 579
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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