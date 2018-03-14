Концерт Ирины Аллегровой был сорван

Несколько дней назад исполнительница решила дать концерт в Санкт-Петербурге. Но многие зрители были разочарованы и уходили, не дождавшись конца шоу.«Последнюю половину концерта люди вставали и уходили! Если хочешь представить новые песни — так представь их на телевидении, чтобы люди знали, что они идут слушать. Шоу вообще не было. Переоделась один раз, и слава богу. Тут обсуждать даже нечего», «Из старых песен только «Привет Андрей», а где остальные? Надеялся зажечь на концерте, но увы; посмотрел вокруг — почти весь зал сидит, поспрашивал вокруг — все ждут старых веселых песен. Концерт неплохой, но хотелось другого», — делится "Комсомольская правда" мнением зрителей.В свою программу Аллегрова не включила полюбившихся фанатами хитов, поэтому, по мнению критиков, она и растеряла преданных поклонников.