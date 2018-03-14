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Леру Кудрявцеву заподозрили в желание протащить на ТВ своих подруг

Сегодня, 09:42
Несколько дней назад был показан очередной выпуск программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой, в котором свои секреты раскрыла Маша Малиновская.

Леру Кудрявцеву заподозрили в желание протащить на ТВ своих подруг
После этого Леру начали обвинять в том, что она позвала Малиновскую на шоу только из-за личного знакомства. Пользователи Сети были сильно возмущены этим.

Леру Кудрявцеву заподозрили в желание протащить на ТВ своих подруг


«Вы наконец назвали все мои пороки. Указали мне мое место, не побоялись быть прямолинейной и таки уличили Леру в коррупции и сомнительном круге общения. Я раздавлена и унижена. Снимаю шляпу! Я на лопатках... — ответила на это Маша. — И еще, буду очень рада, если вы, снисходительно, по доброте душевной порекомендуете нам фильмы, которые помогут мне «дебилке», а так же моим «дебилам» подписчикам хоть немного приблизиться к вашему уровню!»

Сама Кудрявцева пока не спешит вступать в конфликт и не комментирует эти слухи.

Леру Кудрявцеву заподозрили в желание протащить на ТВ своих подруг

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Ключевые слова: Маша Малиновская, Лера Кудрявцева

Количество просмотров: 5 421
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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