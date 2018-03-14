Леру Кудрявцеву заподозрили в желание протащить на ТВ своих подруг

После этого Леру начали обвинять в том, что она позвала Малиновскую на шоу только из-за личного знакомства. Пользователи Сети были сильно возмущены этим.«Вы наконец назвали все мои пороки. Указали мне мое место, не побоялись быть прямолинейной и таки уличили Леру в коррупции и сомнительном круге общения. Я раздавлена и унижена. Снимаю шляпу! Я на лопатках... — ответила на это Маша. — И еще, буду очень рада, если вы, снисходительно, по доброте душевной порекомендуете нам фильмы, которые помогут мне «дебилке», а так же моим «дебилам» подписчикам хоть немного приблизиться к вашему уровню!»Сама Кудрявцева пока не спешит вступать в конфликт и не комментирует эти слухи.