На днях в микроблоге актрисы была опубликована фотография, на которой она удивительным образом держит равновесие, придерживая ноги перпендикулярно полу. Фолловеры удивились такой гибкости Рубцовой.
Валентина Рубцова похвасталась своей растяжкой
Вчера, 18:13
Известной актрисе Валентине Рубцовой, которая полюбилась зрителями после съемок в сериале "Универ", уже 40 лет, но внешне она не выглядит на свой возраст.
Валентина не устает удивлять своих поклонников, публикуя фотографии, на которой демонстрирует идеальную растяжку. И неудивительно, ведь у нее есть звание кандидата в мастера спорта.
На днях в микроблоге актрисы была опубликована фотография, на которой она удивительным образом держит равновесие, придерживая ноги перпендикулярно полу. Фолловеры удивились такой гибкости Рубцовой.
На днях в микроблоге актрисы была опубликована фотография, на которой она удивительным образом держит равновесие, придерживая ноги перпендикулярно полу. Фолловеры удивились такой гибкости Рубцовой.
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Ключевые слова: Валентина Рубцова
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Количество просмотров: 3 094
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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