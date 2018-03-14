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Валентина Рубцова похвасталась своей растяжкой

Вчера, 18:13
Известной актрисе Валентине Рубцовой, которая полюбилась зрителями после съемок в сериале "Универ", уже 40 лет, но внешне она не выглядит на свой возраст.

Валентина Рубцова похвасталась своей растяжкой
Валентина не устает удивлять своих поклонников, публикуя фотографии, на которой демонстрирует идеальную растяжку. И неудивительно, ведь у нее есть звание кандидата в мастера спорта.

Валентина Рубцова похвасталась своей растяжкой


На днях в микроблоге актрисы была опубликована фотография, на которой она удивительным образом держит равновесие, придерживая ноги перпендикулярно полу. Фолловеры удивились такой гибкости Рубцовой.

Валентина Рубцова похвасталась своей растяжкой

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Ключевые слова: Валентина Рубцова

Количество просмотров: 3 094
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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