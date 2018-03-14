Валентина Рубцова похвасталась своей растяжкой

Известной актрисе Валентине Рубцовой, которая полюбилась зрителями после съемок в сериале "Универ", уже 40 лет, но внешне она не выглядит на свой возраст.

Валентина не устает удивлять своих поклонников, публикуя фотографии, на которой демонстрирует идеальную растяжку. И неудивительно, ведь у нее есть звание кандидата в мастера спорта.На днях в микроблоге актрисы была опубликована фотография, на которой она удивительным образом держит равновесие, придерживая ноги перпендикулярно полу. Фолловеры удивились такой гибкости Рубцовой.